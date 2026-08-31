La racha histórica que Djokovic perdió al caer ante el argentino Mariano Navone en el US Open
El bonaerense sorprendió al eliminar al astro serbio en la primera ronda del Grand Slam, poniendo fin a una impresionante marca de 19 victorias consecutivas del europeo en sus debuts en este torneo.
FOTO: Djokovic, eliminado en la primera ronda del US Open.
Buenos Aires, 31 agosto (NA) -- El tenista argentino Mariano Navone realizó una destacada actuación al eliminar al serbio Novak Djokovic en la primera ronda del US Open, rompiendo así una notable racha del histórico tenista. Hasta este encuentro, Djokovic nunca había sido derrotado en la primera ronda de este Grand Slam, manteniendo un impresionante récord de 19 victorias.
La primera aparición del serbio en el US Open tuvo lugar en 2005, cuando apenas contaba con 18 años. En su debut, Djokovic tuvo que esforzarse considerablemente para vencer al francés Gaël Monfils, con un marcador de 7-5, 4-6, 7-6(5), 0-6 y 7-5.
Desde entonces, Djokovic mostró un rendimiento sobresaliente en sus primeros partidos del US Open, superando la primera ronda en 18 ocasiones consecutivas. En una de esas ediciones, específicamente en 2010, tuvo que disputar un quinto set contra su compatriota Viktor Troicki, aunque logró avanzar hasta la final.
El serbio solo se ausentó del torneo en 2017 debido a una lesión en el codo y en 2022 por las restricciones impuestas por la pandemia de Covid-19.
Ahora, a sus 39 años, el futuro de Djokovic es incierto, especialmente tras ser observado vomitando durante el partido.
En la conferencia de prensa posterior, el tenista admitió que "todo mi cuerpo comienza a colapsar, calambres, dolor. La espalda simplemente se rindió al final y el hombro también".
Fuente: Agencia NA
Lectura rápida
¿Quién eliminó a Djokovic en el US Open?
Mariano Navone fue el encargado de eliminar a Novak Djokovic en la primera ronda.
¿Qué marca histórica se rompió?
Djokovic tenía un récord de 19 victorias en sus debuts en el US Open, que se vio interrumpido por esta derrota.
¿Cuándo debutó Djokovic en el US Open?
Su primera participación fue en 2005, a los 18 años, donde venció a Gaël Monfils.
¿Cuántas veces avanzó Djokovic en la primera ronda?
Antes de esta derrota, Djokovic había superado la primera ronda en 18 ocasiones consecutivas.
¿Cuál es el estado físico de Djokovic tras el partido?
El serbio confesó que su cuerpo está colapsando, sufriendo calambres y dolor en la espalda y el hombro.
[Fuente: Noticias Argentinas]