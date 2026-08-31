La racha histórica que Djokovic perdió al caer ante el argentino Mariano Navone en el US Open

Buenos Aires, 31 agosto (NA) -- El tenista argentino Mariano Navone realizó una destacada actuación al eliminar al serbio Novak Djokovic en la primera ronda del US Open, rompiendo así una notable racha del histórico tenista. Hasta este encuentro, Djokovic nunca había sido derrotado en la primera ronda de este Grand Slam, manteniendo un impresionante récord de 19 victorias.

La primera aparición del serbio en el US Open tuvo lugar en 2005, cuando apenas contaba con 18 años. En su debut, Djokovic tuvo que esforzarse considerablemente para vencer al francés Gaël Monfils, con un marcador de 7-5, 4-6, 7-6(5), 0-6 y 7-5.

Desde entonces, Djokovic mostró un rendimiento sobresaliente en sus primeros partidos del US Open, superando la primera ronda en 18 ocasiones consecutivas. En una de esas ediciones, específicamente en 2010, tuvo que disputar un quinto set contra su compatriota Viktor Troicki, aunque logró avanzar hasta la final.

El serbio solo se ausentó del torneo en 2017 debido a una lesión en el codo y en 2022 por las restricciones impuestas por la pandemia de Covid-19.

Ahora, a sus 39 años, el futuro de Djokovic es incierto, especialmente tras ser observado vomitando durante el partido.

En la conferencia de prensa posterior, el tenista admitió que "todo mi cuerpo comienza a colapsar, calambres, dolor. La espalda simplemente se rindió al final y el hombro también".

Fuente: Agencia NA