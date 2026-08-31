Violencia en un partido de fútbol infantil: un cruce entre un DT y una mujer terminó a las piñas
El incidente ocurrió durante el clásico de cuarta división entre Unión Huaytiquina y el Club Atlético y Social Boroquímica, conocido como "La Bora". Todo ocurrió en Campo Quijano, Salta.
31/08/2026 | 09:38Redacción Cadena 3
FOTO: Un clásico de chicos de 14 años terminó con gritos, insultos y forcejeos en Salta.
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Audio. Violencia en un partido de fútbol infantil: un cruce entre un DT y una mujer terminó a las piñas
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Un partido de fútbol protagonizado por adolescentes de 14 años terminó este domingo con gritos, insultos y forcejeos en Campo Quijano, Salta.
El incidente ocurrió durante el clásico de cuarta división entre Unión Huaytiquina y el Club Atlético y Social Boroquímica, conocido como "La Bora".
La tensión comenzó cuando Huaytiquina perdía 3-0 y una mujer ubicada en la tribuna les pidió a los jugadores que pusieran "huevos" para revertir el resultado. Al finalizar el encuentro, el entrenador de Huaytiquina, Norberto Pastrana, se dirigió hacia el sector donde se encontraba la espectadora y comenzó una fuerte discusión.
El cruce rápidamente escaló e involucró a otras personas. Hubo insultos, empujones, forcejeos y al menos un intento de golpe de puño. El alambrado perimetral mantuvo separados a quienes estaban dentro del campo de juego de los familiares ubicados en la tribuna y evitó que la confrontación avanzara.
Nicolás Montero, presidente de Unión Huaytiquina, confirmó a Cadena 3 que la comisión directiva se encuentra analizando lo sucedido. La institución evalúa aplicar sanciones tanto al entrenador como a los padres que participaron del altercado.
El episodio generó preocupación debido a que ocurrió durante un encuentro de divisiones inferiores, ante jugadores de apenas 14 años.
Informe de Elisa Zamora.
Lectura rápida
1. ¿Qué ocurrió en Campo Quijano? Un partido de fútbol terminó en gritos, insultos y forcejeos entre los asistentes.
2. ¿Quiénes jugaron el partido? El encuentro fue entre Unión Huaytiquina y el Club Atlético y Social Boroquímica, conocido como “La Bora”.
3. ¿Cuándo sucedió el incidente? El incidente ocurrió este domingo durante un partido de cuarta división.
4. ¿Cómo se inició la confrontación? La tensión comenzó cuando una mujer en la tribuna instó a los jugadores de Huaytiquina a esforzarse tras ir perdiendo 3-0.
5. ¿Qué medidas se están considerando tras el altercado? La comisión directiva de Unión Huaytiquina evalúa sanciones al entrenador Norberto Pastrana y a los padres involucrados.