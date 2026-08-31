Violencia en un partido de fútbol infantil: un cruce entre un DT y una mujer terminó a las piñas

FOTO: Un clásico de chicos de 14 años terminó con gritos, insultos y forcejeos en Salta.

Un partido de fútbol protagonizado por adolescentes de 14 años terminó este domingo con gritos, insultos y forcejeos en Campo Quijano, Salta.

El incidente ocurrió durante el clásico de cuarta división entre Unión Huaytiquina y el Club Atlético y Social Boroquímica, conocido como "La Bora".

La tensión comenzó cuando Huaytiquina perdía 3-0 y una mujer ubicada en la tribuna les pidió a los jugadores que pusieran "huevos" para revertir el resultado. Al finalizar el encuentro, el entrenador de Huaytiquina, Norberto Pastrana, se dirigió hacia el sector donde se encontraba la espectadora y comenzó una fuerte discusión.

El cruce rápidamente escaló e involucró a otras personas. Hubo insultos, empujones, forcejeos y al menos un intento de golpe de puño. El alambrado perimetral mantuvo separados a quienes estaban dentro del campo de juego de los familiares ubicados en la tribuna y evitó que la confrontación avanzara.

Nicolás Montero, presidente de Unión Huaytiquina, confirmó a Cadena 3 que la comisión directiva se encuentra analizando lo sucedido. La institución evalúa aplicar sanciones tanto al entrenador como a los padres que participaron del altercado.

El episodio generó preocupación debido a que ocurrió durante un encuentro de divisiones inferiores, ante jugadores de apenas 14 años.

Informe de Elisa Zamora.