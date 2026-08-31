Trump asegura que los precios del petróleo caerán tras la victoria de EE.UU. sobre Irán

Buenos Aires, 31 agosto (NA) — El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en una reciente entrevista que los elevados precios del petróleo disminuirán notablemente una vez que Washington obtenga la victoria en su enfrentamiento con Irán, según reportó la Agencia Noticias Argentinas.

"Por cierto, el precio de la gasolina va a bajar. El precio del petróleo va a caer en picada, como un cohete que va en dirección contraria, en cuanto ganemos esta guerra, en cuanto la terminemos", aseguró el mandatario estadounidense.

En esta línea, Trump manifestó que Washington posee "el control total" sobre el estrecho de Ormuz, la principal ruta marítima global para el transporte de crudo.

"Lo hemos limpiado de todas las minas. Ya saben, ahora no hay minas allí. Tenemos todo el control internacional. Nos hemos deshecho de ellas", continuó el presidente estadounidense.

Trump agregó que toda la labor de Estados Unidos se realizó con "muy poca ayuda de otros países".

"Y nosotros ayudamos a otros países. Gastamos miles de millones y miles de millones", subrayó.

Bessent amenazó a China con sanciones

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, advirtió que Washington podría sancionar a China por sus continuas compras de petróleo a Irán y señaló que "todas las opciones están sobre la mesa", según informó la agencia de noticias The Associated Press.

El alto funcionario estadounidense aseguró a la agencia que hablará con sus homólogos chinos durante la reunión del G20, que se celebraba en Carolina del Norte.

Asimismo, negó que el Gobierno estadounidense sea reacio a confrontar a Pekín, quien es el principal socio comercial de Teherán, calificando esa percepción como "una narrativa completamente falsa que los medios recogieron".

Bessent insistió en que China y los Estados Unidos coinciden en la necesidad de reabrir el estrecho de Ormuz y evitar que Irán desarrolle un arma nuclear.

Mientras tanto, el banco central de Emiratos Árabes Unidos anunció una inspección especial y urgente de las transacciones de la institución financiera egipcia Banque Misr durante más de dos años, después de que Estados Unidos tomara medidas contra sus sucursales en el país por sus presuntos vínculos con Irán, según una información de Bloomberg.

El Tesoro estadounidense calificó a Banque Misr EAU de "modo crítico" para el acceso de Irán a dólares y estimó que procesó unos 1.800 millones de dólares entre enero de 2024 y junio de 2026 para 103 empresas que podrían integrar redes bancarias paralelas iraníes.

Problemas con Canadá

Por último, Trump volvió a arremeter contra las autoridades de Canadá en medio de la tensión arancelaria que preside las relaciones con el país vecino tras el fracaso de negociaciones comerciales.

A través de Truth Social, Trump afirmó haber "salvado" la industria automotriz estadounidense gracias a su política tarifaria, al tiempo que acusó a Ottawa de "haber estafado" a Washington "durante décadas" y prometió poner fin a esos supuestos abusos.

"Uno de los que más abusa es Canadá. No quiero autos canadienses, no quiero piezas canadienses, no quiero nada canadiense", aseveró, según recoge el sitio Actualidad RT.

Acusó a su vecino de pretender recibir un trato propio de un Estado pese a que, según afirmó, "no lo es".

"Trato con los líderes de muchos países, pero considero que los de Canadá son los peores. ¡Ellos ya no tienen derecho!", concluyó.