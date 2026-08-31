Industriales santafesinos alertan: "Vemos un segundo semestre muy complicado"

Empresarios del sector industrial advierten que el segundo semestre del año podría ser incluso más difícil que el primero y reclaman señales concretas de recuperación.

Javier Martín, presidente de FISFE (Federación Industrial de Santa Fe), fue contundente al describir el escenario: “Nosotros vemos un segundo semestre muy complicado, muy difícil. No vemos síntomas de recuperación”. Para los industriales, el problema no es solamente la situación actual, sino la falta de perspectivas que permitan anticipar una mejora de la actividad.

Martín también puso el foco en la ausencia de diálogo a nivel nacional. “Nos preocupa la falta de diálogo, sobre todo a nivel nacional, que permita reconstruir un programa con políticas productivas”, sostuvo el titular de la Federación Industrial de Santa Fe.

La preocupación central pasa por la falta de medidas que permitan recuperar capacidad productiva. “No estamos viendo políticas que promuevan un incremento en la capacidad productiva”, advirtió Martín, quien consideró indispensable que los distintos sectores vuelvan a sentarse alrededor de una misma mesa.

En ese sentido, el dirigente industrial planteó la necesidad de construir una estrategia conjunta entre trabajadores, empresarios y gobierno. “Es necesario que el mundo del trabajo, el mundo de la producción, el gobierno, se sienten, dialoguen y construyan juntos un programa”, afirmó.

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El planteo de los industriales no desconoce las oportunidades que tiene Argentina. Por el contrario, Martín destacó que el país cuenta con sectores con enorme potencial, entre ellos el gas, el petróleo, la minería y el agro.

Según explicó, esas actividades pueden ayudar a resolver una de las restricciones históricas de la economía argentina: la falta de divisas. “Argentina hoy, con todo lo que es gas, petróleo, minería y agro, tiene realmente posibilidades de resolver la restricción histórica de la balanza de pagos”, señaló.

Sin embargo, para el presidente de FISFE, aprovechar esos recursos no alcanza por sí solo. El desafío es construir una estructura productiva capaz de generar empleo, incorporar tecnología y agregar valor dentro del país.

“Con eso no nos alcanza para 50 millones de argentinos”, remarcó Martín. Y agregó que Argentina necesita “un proyecto productivo que incorpore ciencia, tecnología, trabajo calificado”.

Para alcanzar ese objetivo, insistió en que el diálogo entre los distintos actores económicos y sociales resulta indispensable. “Para construir ese plan hace falta diálogo”, resumió.

Informe de Fernando Carrafiello.