Siniestro fatal en Alcorta: murió un ciclista en la ruta 90 tras un choque entre dos camiones

Un choque frontal entre dos camiones y una bicicleta dejó una víctima fatal este domingo por la noche en la Ruta Provincial 90, a la altura del kilómetro 87, a unos tres kilómetros del casco urbano de Alcorta. La calzada permaneció totalmente cortada mientras se realizaban las tareas para retirar los vehículos involucrados.

El siniestro ocurrió alrededor de las 20.57 y fue protagonizado por dos camiones y un ciclista. Al llegar al lugar, los Bomberos Voluntarios de Alcorta constataron que se trataba de una colisión frontal entre los dos vehículos de gran porte, que también había involucrado a una bicicleta. Como consecuencia del impacto, el ciclista murió.

Sebastián Cirucich, integrante de los Bomberos de Alcorta, explicó que uno de los camiones transportaba nitrógeno líquido en un semirremolque tipo tanque, por lo que fue necesario mantener un operativo especial en la zona.

“Uno de estos camiones transportaba material peligroso en un semirremolque tipo tanque, en el cual transportaban nitrógeno líquido. Por eso, la empresa correspondiente a este producto se encuentra haciendo el trasvase del líquido”, explicó Cirucich.

El procedimiento requiere maquinaria pesada y condiciones de seguridad especiales, motivo por el cual la Ruta 90 continúa con corte total. Según explicó el bombero, no existe un riesgo ambiental, ya que se trata de un material inerte, aunque su manipulación demanda un trabajo diferente y específico.

Mientras se realiza el trasvase del nitrógeno líquido, también se llevan adelante las tareas necesarias para remover los vehículos. Una grúa ya se encuentra en el lugar para retirar el camión tanque que quedó siniestrado, mientras que el otro vehículo pesado ya fue removido.

Desde Bomberos estimaron que, si las tareas avanzan según lo previsto, la ruta podría quedar liberada durante las próximas horas. Hasta entonces, se solicita circular con extrema precaución y respetar el corte dispuesto en el sector.

El siniestro se produjo a la altura del kilómetro 87 de la Ruta 90, en jurisdicción de Alcorta, y los peritos trabajan en el lugar para determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión que terminó con la vida del ciclista.

Entrevista de Hernán Funes.