Director de escuela en Nepal salva a 900 alumnos de devastadora inundación

FOTO: Director en Nepal evacuó a 900 alumnos antes de que la inundación arrasara su escuela

BIDUR, Nepal — El director Rajendra Dawadi se encontraba en su aula cuando recibió una alarma sobre la inminente llegada de inundaciones en el valle de Trishuli, en Nepal. Las aguas arrasaban con todo a su paso: casas, puentes y pueblos enteros se veían afectados por la fuerza del desastre.

En medio de la preocupación, un docente recibió una llamada que confirmaba la emergencia. Pocos momentos después, un padre llegó al establecimiento para llevarse a su hijo. Aunque el peligro no era del todo evidente, Dawadi comprendió que debía actuar rápidamente. Hizo sonar la campana de la escuela y ordenó a los estudiantes y al personal que abandonaran el edificio y se dirigieran a un terreno más elevado.

"Decidí de inmediato suspender... la escuela y (sacar a los niños)", declaró a medios locales.

Al seguir a sus alumnos hacia una colina cercana, las aguas crecían tras de él. Desde la seguridad de la ladera, se dio vuelta y observó cómo la escuela, donde había sido alumno y luego docente, se hundía bajo un torrente de agua, lodo y escombros. Desafortunadamente, dos miembros del personal no lograron escapar y aún permanecen desaparecidos.

La decisión de Dawadi de evacuar a los alumnos salvó al menos a 900 estudiantes de las devastadoras inundaciones repentinas que azotaron Nepal la semana pasada, provocadas por el colapso de un glaciar en el Himalaya. Este desastre ha dejado más de 900 muertos en Nepal y China, mientras que más de 4.700 personas continúan desaparecidas.

En medio de esta tragedia, la historia de Dawadi ha emergido como un ejemplo de previsión y valentía. La Escuela Secundaria Tribhuvan Trishuli, ubicada en el valle de Trishuli, contaba con 1.643 estudiantes, de los cuales al menos 900 estaban presentes esa mañana. Mientras algunos aún se dirigían al establecimiento, Dawadi tomó la decisión de evacuar a quienes ya se encontraban allí y llamó a los conductores de autobuses para que solo se detuvieran en lugares seguros.

Un autobús lleno de estudiantes llegó a la escuela justo cuando Dawadi le indicó al conductor que diera la vuelta; el vehículo cruzó un puente recién construido y, poco después, el viejo puente colapsó a su lado.

Para Dawadi, la magnitud de la destrucción se siente profundamente personal, ya que la escuela ha sido un lugar central en su vida. "No tengo palabras. Recibí educación en esa escuela. Y di educación en esa escuela", expresó.

La destrucción de la escuela no fue un evento aislado. En el norte de Nepal, miles de niños han quedado sin aulas, lo que interrumpe su educación y aumenta el temor de que el desastre pueda costarles meses de clases. La organización benéfica Save the Children informó que al menos 69 escuelas han quedado completamente destruidas, afectando la educación de casi 19.000 estudiantes.

La rápida reacción de Dawadi ha sido celebrada como un acto heroico. Cuando regresó a la escuela días después, fue recibido por padres que lo abrazaron, agradecidos por haber salvado a sus hijos. "Sus padres me abrazaron, lloraron conmigo", relató. "Estaban conmovidos".

La estudiante Suvina Tamang, de 14 años, comentó que el edificio de tres pisos de la escuela fue arrastrado poco después de que todos los alumnos fueran evacuados. "Le daré las gracias cuando lo vea" por salvarme la vida, afirmó.

A pesar de los elogios, Dawadi se muestra reacio a aceptar el título de héroe, afirmando que rescatar a sus estudiantes era su deber. Ahora, advierte que los alumnos necesitarán apoyo psicológico y que las clases deben reiniciarse, aunque sea en un lugar temporal. Su pedido al gobierno nepalí es claro: reconstruir las escuelas y asegurar que los niños regresen a las aulas.