Expo Ganadera del Centro vuelve en septiembre a Córdoba con una apuesta de “precisión”

El Centro de Convenciones Córdoba será nuevamente sede de la Expo Ganadera del Centro, los próximos días 17 y 18 de septiembre. Es el encuentro que reúne a productores, empresarios, instituciones, especialistas y referentes de toda la cadena de valor de la ganadería.

Luego de una primera edición que convocó a más de 3.000 asistentes, 45 empresas expositoras y referentes de distintos puntos del país, la Expo regresa en 2026 con una propuesta ampliada y una fuerte incorporación de tecnología, bajo el concepto “Transformando la ganadería convencional en ganaderIA de precisión”.

Durante dos jornadas, el evento combinará negocios, capacitación, innovación, remates, genética, tecnología y vinculación institucional nacional e internacional, con actividades distribuidas en diferentes espacios del predio.

Conocimiento para los desafíos de la ganadería

El Auditorio Principal contará con una agenda de especialistas y referentes para abordar los principales desafíos productivos, económicos y tecnológicos que atraviesa el sector.

Entre los disertantes confirmados se encuentran Gustavo Lazzari, y Salvador Di Stéfano.

La edición contará además con la participación del disertante internacional Osler Desouzart, CEO de OD Consulting, quien posee una destacada trayectoria en planificación, estrategia y comercialización de carnes. A lo largo de su carrera ha trabajado y asesorado en diferentes mercados de América, Europa, África y Asia, y ha brindado más de 300 conferencias alrededor del mundo.

La tecnología tendrá un lugar destacado en toda la propuesta, con herramientas y desarrollos vinculados a la Inteligencia Artificial y la ganadería de precisión, orientados a mejorar la eficiencia y la toma de decisiones.

Empresas, negocios y vinculación

El salón de exposiciones reunirá a empresas vinculadas a distintos segmentos de la cadena ganadera, que presentarán productos, servicios, tecnología, equipamiento y soluciones para el sector.

La Expo busca consolidarse no solo como una exposición, sino como un punto de encuentro para generar negocios y vínculos estratégicos. Por este motivo, la edición 2026 contará también con espacios específicos de networking y una Ronda de Negocios destinada a conectar empresas y generar nuevas oportunidades comerciales.

A esto se suma la Sala Argentina Global, que pondrá el foco en la proyección internacional de la cadena. Allí tendrá lugar MIMA (Mesa Internacional de Mujeres del Agro), un espacio creado por la Expo Ganadera del Centro que reúne a mujeres líderes de toda la cadena ganadera del Mercosur para compartir experiencias, generar redes de valor y construir nuevas oportunidades de colaboración.

Remates, razas y una propuesta que se extiende al exterior

La actividad ganadera volverá a ocupar un lugar protagonista. Durante ambas jornadas se realizarán remates, con la participación de firmas consignatarias y transmisión a través de diferentes plataformas.

También estarán representadas algunas de las principales razas bovinas, entre ellas Angus, Brangus, Braford, Hereford, Limangus y Limousin.

En el sector exterior, los macrolotes permitirán conocer maquinaria, equipamiento y soluciones vinculadas directamente con el trabajo y la producción ganadera.

Una Expo con proyección nacional e internacional

La edición 2026 contará con la participación y el acompañamiento de instituciones, cámaras empresarias, entidades académicas y organizaciones vinculadas al agro, además de referentes nacionales e internacionales.

La propuesta internacional tendrá nuevamente un papel relevante, generando espacios de intercambio destinados a vincular la producción argentina con nuevos mercados y oportunidades.

A su vez, la agenda se complementará con diferentes experiencias y actividades especiales, entre ellas propuestas gastronómicas vinculadas a la carne argentina.

Entradas disponibles

Las entradas para la Expo Ganadera del Centro 2026, que se realizará los días jueves 17 y viernes 18 de septiembre en el Centro de Convenciones Córdoba, ya se encuentran disponibles a través de PaseShow y del sitio oficial de la Expo.