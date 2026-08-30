Callejero Fino fue detenido en Tigre: viajaba en una camioneta sin patente y encontraron un arma

Callejero Fino, cuyo nombre real es Simón Alvarenga, fue detenido este domingo por la mañana en la zona de Villa La Ñata, partido de Tigre, luego de que efectivos de la Policía Bonaerense detectaran una Volkswagen Amarok que circulaba sin patente. La irregularidad motivó la identificación de los ocupantes y una posterior requisa del vehículo.

Durante el procedimiento, los agentes encontraron dentro de la camioneta una pistola Glock calibre .40 con la numeración limada, según informaron fuentes policiales. Junto al artista viajaba un joven de 27 años, domiciliado en Presidente Derqui, quien también quedó involucrado en el procedimiento.

El hallazgo del arma se produjo a partir del control realizado por los efectivos ante la falta de patente del vehículo. Ahora la Justicia deberá determinar la procedencia del arma y las circunstancias en las que se encontraba dentro de la camioneta, además de establecer la situación procesal de los dos ocupantes.