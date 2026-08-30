Intensa búsqueda de marineros tras naufragio de pesquero francés cerca de Plymouth
Dos marineros están desaparecidos tras el hundimiento del arrastrero Maranello, que se hundió al suroeste de Plymouth. Un helicóptero evacuó a uno de los rescatados y la búsqueda continúa con apoyo aéreo y marítimo.
FOTO: Buscan a 2 marineros tras naufragio de barco pesquero francés cerca de puerto británico
BREST, Francia — Dos marineros se encuentran desaparecidos desde el domingo luego de que el arrastrero pesquero con bandera francesa, Maranello, se hundiera al suroeste del puerto británico de Plymouth, según informaron las autoridades francesas.
El Maranello había establecido comunicación el sábado con otro arrastrero, el Stradale, para alertar sobre un problema con sus artes de pesca. Este último logró rescatar a tres de los cinco tripulantes antes de que el Maranello se hundiera, según indicó la prefectura marítima francesa del Atlántico.
A pesar de una amplia operación de búsqueda y rescate, dos marineros permanecen desaparecidos. Las embarcaciones estaban localizadas aproximadamente a 26 millas náuticas al suroeste de Plymouth, en una área bajo jurisdicción británica. El Centro de Coordinación de Rescate Marítimo de Falmouth asumió la dirección de la operación de rescate, colaborando con sus contrapartes francesas.
Un helicóptero evacuó a uno de los marineros rescatados por el Stradale, quien presentaba heridas, y lo trasladó al Hospital de Truro para recibir atención médica. Los otros dos marineros rescatados fueron llevados a Plymouth para ser atendidos.
La prefectura marítima ha confirmado que la búsqueda, coordinada por el MRCC de Falmouth, sigue en marcha.
El Falcon 50 de la Marina francesa, junto a dos botes salvavidas británicos y dos aeronaves británicas, han sido desplegados para intensificar los esfuerzos de búsqueda.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió?
El arrastrero pesquero Maranello se hundió, dejando a dos marineros desaparecidos.
¿Quiénes están involucrados?
Las autoridades marítimas francesas y británicas están coordinando la búsqueda.
¿Cuándo sucedió?
El naufragio ocurrió el sábado y la búsqueda continuó hasta el domingo.
¿Dónde ocurrió?
El incidente tuvo lugar al suroeste de Plymouth, en aguas bajo jurisdicción británica.
¿Cómo se está llevando a cabo la búsqueda?
Se utilizan un helicóptero y varias embarcaciones para buscar a los marineros desaparecidos.
[Fuente: AP]