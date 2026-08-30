Intensa búsqueda de marineros tras naufragio de pesquero francés cerca de Plymouth

BREST, Francia — Dos marineros se encuentran desaparecidos desde el domingo luego de que el arrastrero pesquero con bandera francesa, Maranello, se hundiera al suroeste del puerto británico de Plymouth, según informaron las autoridades francesas.

El Maranello había establecido comunicación el sábado con otro arrastrero, el Stradale, para alertar sobre un problema con sus artes de pesca. Este último logró rescatar a tres de los cinco tripulantes antes de que el Maranello se hundiera, según indicó la prefectura marítima francesa del Atlántico.

A pesar de una amplia operación de búsqueda y rescate, dos marineros permanecen desaparecidos. Las embarcaciones estaban localizadas aproximadamente a 26 millas náuticas al suroeste de Plymouth, en una área bajo jurisdicción británica. El Centro de Coordinación de Rescate Marítimo de Falmouth asumió la dirección de la operación de rescate, colaborando con sus contrapartes francesas.

Un helicóptero evacuó a uno de los marineros rescatados por el Stradale, quien presentaba heridas, y lo trasladó al Hospital de Truro para recibir atención médica. Los otros dos marineros rescatados fueron llevados a Plymouth para ser atendidos.

La prefectura marítima ha confirmado que la búsqueda, coordinada por el MRCC de Falmouth, sigue en marcha.

El Falcon 50 de la Marina francesa, junto a dos botes salvavidas británicos y dos aeronaves británicas, han sido desplegados para intensificar los esfuerzos de búsqueda.