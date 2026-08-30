Jorge Sampaoli dejó de ser el director técnico de Talleres
Lo confirmó el club este domingo mediante un comunicado, en el marco de una etapa en la que no se cumplieron las expectativas en los resultados. "El Matador" marcha último en su zona.
30/08/2026 | 14:30Redacción Cadena 3
FOTO: Jorge Sampaoli, tras otro rendimiento flojo de Talleres. (Foto: Daniel Cáceres/C3)
Talleres confirmó este domingo la salida de Jorge Sampaoli como director técnico del primer equipo. La decisión fue comunicada por la Comisión Directiva del club a través de un mensaje oficial.
La institución agradeció al entrenador y a su cuerpo técnico por el trabajo realizado durante esta etapa, aunque reconoció que los resultados obtenidos estuvieron por debajo de las expectativas.
El cuerpo técnico de Sampaoli estuvo integrado por Pablo Fernández, Diogo Meschine Alves, Marcos Fernández y Tadeu Meschine Alves.
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Desde Talleres destacaron especialmente el vínculo que el entrenador mantuvo con los futbolistas y su trabajo junto al staff institucional. También valoraron el impulso que le dio a jugadores provenientes del fútbol formativo.
En el comunicado, el club resaltó además que Sampaoli y sus colaboradores cobrarán "hasta el último día trabajado", en línea con el compromiso asumido durante su llegada.
“Les deseamos a Jorge el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos, tanto en el plano profesional como personal”, expresó la institución.
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Torneo Clausura. Sampaoli, tras el empate de Talleres: "Se está complicando más de lo que esperaba"
El entrenador del "Matador" reconoció que el equipo todavía no logra plasmar su idea y asumió la responsabilidad por el flojo presente. "Hoy no estamos otorgándole a la gente lo que viene a ver", admitió.
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Talleres busca nuevo entrenador
Con la salida de Sampaoli confirmada, Talleres deberá definir quién estará al frente del plantel profesional en la continuidad del torneo.
Desde el club señalaron que en los próximos días brindarán información sobre la nueva conducción técnica del equipo.
Lectura rápida
¿Quién fue despedido como director técnico de Talleres?
Jorge Sampaoli fue despedido como director técnico del primer equipo de Talleres.
¿Por qué fue despedido Sampaoli?
La decisión se tomó debido a que los resultados obtenidos estuvieron por debajo de las expectativas del club.
¿Qué dijo el club sobre Sampaoli?
Talleres agradeció a Sampaoli y su cuerpo técnico por su trabajo y destacó su vínculo con los futbolistas.
¿Qué hará Talleres tras la salida de Sampaoli?
Talleres busca un nuevo entrenador para continuar con el plantel profesional en el torneo.
¿Cuándo se anunciará al nuevo director técnico?
El club informará en los próximos días sobre la nueva conducción técnica del equipo.