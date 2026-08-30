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Real Madrid brilló con Bellingham y Mbappé en un contundente 4-0 contra Málaga

"El Merengue" logró una clara victoria, con una destacada actuación tanto del inglés como del francés. 

30/08/2026 | 14:28Redacción Cadena 3

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El Real Madrid se exhibe de la mano de Bellingham y Mbappé: 4-0 ante Málaga

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MADRID — El jugador Jude Bellingham se destacó en la tercera victoria consecutiva del Real Madrid en La Liga española, bajo la dirección de José Mourinho. Bellingham no solo marcó un gol, sino que también asistió en otro, mientras que Kylian Mbappé y el suplente Arda Güler contribuyeron al contundente 4-0 del Madrid como local ante el Málaga, equipo que volvió a la división de honor tras ocho años de ausencia.

El mediocampista inglés, autor del primer gol del Madrid en la temporada, volvió a abrir el marcador el domingo tras superar a varios defensas del Málaga y batir al portero Alfonso Herrero con un disparo desde un ángulo complicado. Los aficionados del Santiago Bernabéu celebraron el tanto coreando el éxito de los Beatles "Hey Jude".

"Siempre es muy especial. Es un honor jugar en este club, en este estadio y con esta afición. La ovación ha sido muy bonita", expresó Bellingham tras el partido.

Poco después, el jugador volvió a ser protagonista al cabecear un rechace de un intento previo de Mbappé, y el desesperado despeje del defensor malaguista Carlos Puga terminó golpeando la espalda de Herrero y entrando en la portería.

"Estoy un poco más libre, con libertad para moverme más alto o bajo, si lo necesitamos", comentó Bellingham sobre su rol en el once titular. "Estoy disfrutando mucho y por eso estoy jugando bien".

Mbappé prácticamente selló el destino del encuentro antes de que se cumpliera la primera media hora de juego, definiendo de volea tras un centro de Trent Alexander-Arnold, quien fue titular por primera vez como lateral derecho, después de que el recién fichado Denzel Dumfries ocupase su puesto en los dos partidos anteriores.

"Tenemos una plantilla muy fuerte. Un equipazo con calidad en todos los lados", agregó Bellingham. "Y cuando el mister quiera cambiar, los otros que no jugaron el otro día están listos. Y por eso han jugado tan bien hoy".

En la segunda mitad, Bellingham estrelló un balón en el poste y estuvo cerca de marcar nuevamente, antes de que Güler cerrara la cuenta goleadora gracias a una generosa acción de Vinícius Júnior.

Lectura rápida

¿Qué equipo ganó el partido?
El Real Madrid ganó el partido 4-0 contra Málaga.

¿Quién fue el jugador destacado?
Jude Bellingham fue el jugador destacado, anotando un gol y asistiendo en otro.

¿Cuándo se jugó el partido?
El partido se jugó el 30 de agosto de 2026.

¿Dónde se llevó a cabo el encuentro?
El encuentro tuvo lugar en el estadio Santiago Bernabéu, Madrid.

¿Qué otros jugadores anotaron?
Kylian Mbappé y Arda Güler también anotaron en el partido.

[Fuente: AP]

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