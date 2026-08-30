El domingo amaneció fresco y parcialmente nublado en Córdoba: cómo seguirá el tiempo

FOTO: El sol se asomó este domingo a primera hora en Córdoba.

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Córdoba amaneció este domingo con una mañana fresca y parcialmente nublada. A las 8, la temperatura era de 9,2°C, de acuerdo con los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para el resto de la jornada se espera un ascenso de la temperatura, con una máxima de 22°C. El cielo se mantendría parcialmente nublado durante buena parte del día, aunque existe la posibilidad de tormentas hacia la tarde y el ocaso, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%.

El viento tendrá una intensidad moderada, con velocidades de entre 7 y 22 km/h.

Cómo seguirá el tiempo en Córdoba

El inicio de la semana presentará, según el SMN, temperaturas agradables y condiciones mayormente estables.

Lunes: mínima de 10°C y máxima de 21°C, con cielo parcialmente nublado.

Martes: mínima de 10°C y máxima de 24°C, con cielo mayormente despejado.

Miércoles: mínima de 12°C y máxima de 21°C, con cielo parcialmente nublado.

Jueves: mínima de 12°C y máxima de 22°C, con condiciones similares.

Viernes: mínima de 8°C y máxima de 23°C, con cielo parcialmente nublado.

Sábado: mínima de 8°C y máxima de 20°C, con cielo parcialmente nublado.

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