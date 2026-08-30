El domingo amaneció fresco y parcialmente nublado en Córdoba: cómo seguirá el tiempo
A las 8 de la mañana, la temperatura era de 9.2 °C, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional. Se esperan posibles tormentas para el ocaso de la jornada. El pronóstico extendido.
30/08/2026 | 08:03Redacción Cadena 3
FOTO: El sol se asomó este domingo a primera hora en Córdoba.
Córdoba amaneció este domingo con una mañana fresca y parcialmente nublada. A las 8, la temperatura era de 9,2°C, de acuerdo con los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Para el resto de la jornada se espera un ascenso de la temperatura, con una máxima de 22°C. El cielo se mantendría parcialmente nublado durante buena parte del día, aunque existe la posibilidad de tormentas hacia la tarde y el ocaso, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%.
El viento tendrá una intensidad moderada, con velocidades de entre 7 y 22 km/h.
Cómo seguirá el tiempo en Córdoba
El inicio de la semana presentará, según el SMN, temperaturas agradables y condiciones mayormente estables.
Lunes: mínima de 10°C y máxima de 21°C, con cielo parcialmente nublado.
Martes: mínima de 10°C y máxima de 24°C, con cielo mayormente despejado.
Miércoles: mínima de 12°C y máxima de 21°C, con cielo parcialmente nublado.
Jueves: mínima de 12°C y máxima de 22°C, con condiciones similares.
Viernes: mínima de 8°C y máxima de 23°C, con cielo parcialmente nublado.
Sábado: mínima de 8°C y máxima de 20°C, con cielo parcialmente nublado.
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