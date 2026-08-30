A tres años del asesinato de Mariano Barbieri, su familia sigue exigiendo justicia

Buenos Aires, 30 agosto (NA) – Tres años se cumplen del crimen de Mariano Barbieri, el ingeniero que fue asesinado de una puñalada por un ladrón durante un intento de robo cuando caminaba por Plaza Sicilia, en los Bosques de Palermo. En un nuevo aniversario su familia continúa con el reclamo de justicia y el acusado ya cumple una condena.

El crimen de Barbieri sucedió el 30 de agosto de 2023 por la noche cuando caminaba dentro de la Plaza Sicilia, en los Bosques de Palermo. En medio del trayecto Isaías José Suárez lo abordó con el objetivo de sustraerle el celular, pero forcejearon y allí el delincuente lo apuñaló en el pecho.

Herido de gravedad, salió del parque y caminó durante casi cuatro minutos hasta que llegó a una heladería en Avenida Libertador y Lafinur donde pidió ayuda: "No me quiero morir".

Pese al rápido accionar de los clientes y empleados del comercio, personal del SAME constató el fallecimiento del hombre de 42 años y quien había sido padre hacía pocos meses, lo que provocó un cimbronazo en la cúpula policial de la Ciudad de Buenos Aires.

Acerca del ladrón, las cámaras de seguridad porteñas permitieron detectar que se retiró del lugar hacia la avenida Berro y Casares, desde donde emprendió una caminata hacia el interior de la Villa 31 de Retiro.

Su detención se concretó cinco días después en el asentamiento de emergencia por la División Antidrogas Norte de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

El cuchillo con el que atacaron a la víctima fue encontrado al día siguiente dentro del parque por un periodista de C5N, quien advirtió que el elemento estaba manchado con sangre.

El juicio oral contra Suárez ocurrió dos años después y tuvo veredicto un día antes de un nuevo aniversario. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº11 lo condenó a 19 años de prisión.

Dos de los tres jueces a cargo del Tribunal consideraron a Suárez como responsable del delito de homicidio en ocasión de robo.

"No es justo que quieran hacer justicia con una persona inocente", había expuesto el acusado en sus últimas palabras ante los magistrados.

A la salida del tribunal la familia de Barbieri se mostró disconforme con el veredicto, aunque expuso que por fin el hijo de la víctima tendrá respuestas: "Lo que esto nos deja es que Luca pueda tener su historia escrita".