Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy sábado 29 de agosto.

El sorteo número 26548 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el sábado 29 de agosto a las 21:00. El número a la cabeza fue el 4719, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Pescado).

1° 4719

2° 8690

3° 2583

4° 0546

5° 3913

6° 2327

7° 6530

8° 2858

9° 8147

10° 9020

11° 7012

12° 0329

13° 5992

14° 1108

15° 0455

16° 5314

17° 6399

18° 6964

19° 5465

20° 6847

Los resultados de la quiniela nocturna son esperados con gran expectativa por los apostadores. Este juego de azar se ha convertido en una tradición en Argentina, donde muchos confían en la suerte para cambiar su destino. El número 4719 ha sido el afortunado en esta ocasión, lo que podría traer alegría a quienes lo eligieron.