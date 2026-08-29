Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy sábado 29 de agosto.
El sorteo número 26548 de la quiniela nocturna se realizó el sábado 29 de agosto a las 21:00. El número a la cabeza fue el 4719, que se interpreta como "A primera (Pescado)". Aquí están los resultados completos.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 26548 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el sábado 29 de agosto a las 21:00. El número a la cabeza fue el 4719, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Pescado).
1° 4719
2° 8690
3° 2583
4° 0546
5° 3913
6° 2327
7° 6530
8° 2858
9° 8147
10° 9020
11° 7012
12° 0329
13° 5992
14° 1108
15° 0455
16° 5314
17° 6399
18° 6964
19° 5465
20° 6847
Los resultados de la quiniela nocturna son esperados con gran expectativa por los apostadores. Este juego de azar se ha convertido en una tradición en Argentina, donde muchos confían en la suerte para cambiar su destino. El número 4719 ha sido el afortunado en esta ocasión, lo que podría traer alegría a quienes lo eligieron.
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26548 de la quiniela nocturna.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 29 de agosto a las 21:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue el 4719.
¿Qué significa el número 4719?
Se interpreta tradicionalmente como "A primera (Pescado)".
¿Cuáles son los primeros cinco números?
1° 4719, 2° 8690, 3° 2583, 4° 0546, 5° 3913.