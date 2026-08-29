FOTO: Un joven policía fue asesinado en Tucumán en un intento de robo de su moto

Buenos Aires, 29 agosto (NA) – Un agente de la Policía de Tucumán, de tan solo 21 años, fue asesinado de un disparo en la madrugada de este sábado en la capital provincial. El joven, que estaba en proceso de formación para convertirse en suboficial, fue víctima de un intento de robo mientras se dirigía a un desfile.

La víctima, identificada como Kevin Samuel Rueda, fue atacada alrededor de las 5 de la mañana en la intersección de las calles Fortunata García y Colón, cuando circulaba en una motocicleta Honda Wave. Al menos dos delincuentes lo interceptaron, y tras dispararle, huyeron en la moto.

Los disparos alertaron a los vecinos, quienes rápidamente salieron de sus casas y notificaron a las autoridades. Al llegar, los efectivos encontraron a Rueda gravemente herido en la calle, y a pesar de los esfuerzos, ya había fallecido debido a la herida de arma de fuego. Previo al ataque, se estableció que se había producido una persecución.

En el momento del ataque, Rueda llevaba debajo de otras prendas el traje de gala que iba a usar en el desfile, lo que sugiere que los delincuentes podrían no haberse dado cuenta de que se trataba de un agente policial.

Horas después del homicidio, las fuerzas de seguridad realizaron un rastrillaje en una zona cercana al Canal Sur y encontraron la motocicleta de la víctima escondida en una plantación de caña de azúcar, a unos 40 metros de un sendero de tierra, en inmediaciones de Diagonal 26/31 Suroeste y Miguel Lillo.

La motocicleta fue secuestrada y está bajo custodia de la División Homicidios, donde se le realizarán peritajes para buscar pistas que permitan identificar a los responsables del crimen. La investigación está a cargo del fiscal Carlos Sale, quien lidera la Unidad Fiscal de Homicidios II, junto a la auxiliar Luz Becerra.