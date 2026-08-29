Un joven policía fue asesinado en Tucumán en un intento de robo de su moto
Un efectivo de 21 años fue víctima de un violento ataque en la capital tucumana. Los delincuentes se dieron a la fuga tras el crimen.
FOTO: Un joven policía fue asesinado en Tucumán en un intento de robo de su moto
Buenos Aires, 29 agosto (NA) – Un agente de la Policía de Tucumán, de tan solo 21 años, fue asesinado de un disparo en la madrugada de este sábado en la capital provincial. El joven, que estaba en proceso de formación para convertirse en suboficial, fue víctima de un intento de robo mientras se dirigía a un desfile.
La víctima, identificada como Kevin Samuel Rueda, fue atacada alrededor de las 5 de la mañana en la intersección de las calles Fortunata García y Colón, cuando circulaba en una motocicleta Honda Wave. Al menos dos delincuentes lo interceptaron, y tras dispararle, huyeron en la moto.
Los disparos alertaron a los vecinos, quienes rápidamente salieron de sus casas y notificaron a las autoridades. Al llegar, los efectivos encontraron a Rueda gravemente herido en la calle, y a pesar de los esfuerzos, ya había fallecido debido a la herida de arma de fuego. Previo al ataque, se estableció que se había producido una persecución.
En el momento del ataque, Rueda llevaba debajo de otras prendas el traje de gala que iba a usar en el desfile, lo que sugiere que los delincuentes podrían no haberse dado cuenta de que se trataba de un agente policial.
Horas después del homicidio, las fuerzas de seguridad realizaron un rastrillaje en una zona cercana al Canal Sur y encontraron la motocicleta de la víctima escondida en una plantación de caña de azúcar, a unos 40 metros de un sendero de tierra, en inmediaciones de Diagonal 26/31 Suroeste y Miguel Lillo.
La motocicleta fue secuestrada y está bajo custodia de la División Homicidios, donde se le realizarán peritajes para buscar pistas que permitan identificar a los responsables del crimen. La investigación está a cargo del fiscal Carlos Sale, quien lidera la Unidad Fiscal de Homicidios II, junto a la auxiliar Luz Becerra.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Tucumán?
Un joven policía fue asesinado durante un intento de robo de su motocicleta.
¿Quién fue la víctima?
La víctima se llamaba Kevin Samuel Rueda, un agente de 21 años de la Policía de Tucumán.
¿Cuándo sucedió el ataque?
El hecho ocurrió alrededor de las 5 de la mañana del sábado.
¿Dónde tuvo lugar el crimen?
El ataque se produjo en la intersección de las calles Fortunata García y Colón, en la capital provincial.
¿Qué acciones se están tomando?
La policía está buscando a los delincuentes y ha encontrado la motocicleta de la víctima escondida en un campo cercano.
[Fuente: Noticias Argentinas]