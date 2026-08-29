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Una propuesta teatral que explora el amor a través de canciones y psicoanálisis en la era digital

La obra teatral "Qué gran invento el amor. Música y neurosis" se estrenará el 3 de septiembre y explorará los vínculos afectivos mediante rock nacional, humor y psicoanálisis.

29/08/2026 | 09:51Redacción Cadena 3

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Una obra que combina canciones, psicoanálisis y humor se pregunta por el amor en plena era digital.

FOTO: Una obra que combina canciones, psicoanálisis y humor se pregunta por el amor en plena era digital.

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Buenos Aires, 29 agosto (NA) -- En un contexto marcado por el auge de las aplicaciones de citas y los nuevos formatos de relación, una obra teatral se propone reflexionar sobre el amor mediante canciones, humor y psicoanálisis, sin limitarse a una única interpretación.

"Qué gran invento el amor. Música y neurosis", escrita por Andrés Caminos, Gadiel Sztryk y Alexandra Kohan, tendrá su estreno el 3 de septiembre en Dumont 4040, con funciones programadas para los jueves de septiembre y octubre.

La obra plantea un recorrido musical que incorpora canciones del rock nacional para abordar la experiencia amorosa desde diversas miradas, entrelazando ficción, humor y elementos del psicoanálisis.

La propuesta se centra en explorar el amor más allá de definiciones rígidas, invitando a reflexionar sobre las múltiples formas de expresión de este sentimiento.

En este sentido, la obra busca mantener la ambigüedad inherente a las experiencias amorosas, fomentando la creación de nuevas maneras de conceptualizar y expresar los vínculos.

El elenco incluirá a Alexandra Kohan, James Cowan y Pablo Viotti, quien también se encargará del piano y de la dirección musical. La dirección general será responsabilidad de Caminos y Sztryk, con la dramaturgia desarrollada por ambos en colaboración con Kohan.

Agencia NA

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué temática aborda la obra?
La obra explora el amor a través de canciones del rock nacional, humor y psicoanálisis.

¿Quiénes son los autores?
La obra fue escrita por Andrés Caminos, Gadiel Sztryk y Alexandra Kohan.

¿Cuándo se estrena?
El estreno está programado para el 3 de septiembre en Dumont 4040.

¿Qué formato tiene el espectáculo?
Es un recorrido musical que combina canciones, ficción y humor.

¿Quiénes participan en el elenco?
El elenco incluye a Alexandra Kohan, James Cowan y Pablo Viotti.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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