Una propuesta teatral que explora el amor a través de canciones y psicoanálisis en la era digital

FOTO: Una obra que combina canciones, psicoanálisis y humor se pregunta por el amor en plena era digital.

Buenos Aires, 29 agosto (NA) -- En un contexto marcado por el auge de las aplicaciones de citas y los nuevos formatos de relación, una obra teatral se propone reflexionar sobre el amor mediante canciones, humor y psicoanálisis, sin limitarse a una única interpretación.

"Qué gran invento el amor. Música y neurosis", escrita por Andrés Caminos, Gadiel Sztryk y Alexandra Kohan, tendrá su estreno el 3 de septiembre en Dumont 4040, con funciones programadas para los jueves de septiembre y octubre.

La obra plantea un recorrido musical que incorpora canciones del rock nacional para abordar la experiencia amorosa desde diversas miradas, entrelazando ficción, humor y elementos del psicoanálisis.

La propuesta se centra en explorar el amor más allá de definiciones rígidas, invitando a reflexionar sobre las múltiples formas de expresión de este sentimiento.

En este sentido, la obra busca mantener la ambigüedad inherente a las experiencias amorosas, fomentando la creación de nuevas maneras de conceptualizar y expresar los vínculos.

El elenco incluirá a Alexandra Kohan, James Cowan y Pablo Viotti, quien también se encargará del piano y de la dirección musical. La dirección general será responsabilidad de Caminos y Sztryk, con la dramaturgia desarrollada por ambos en colaboración con Kohan.

Agencia NA

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