¿Dónde están los buenos vendedores?: "Hoy el cliente sabe más que quien lo atiende"
Pablo Giovannone, especialista en ventas y mentalidad comercial, analizó en Cadena 3 Rosario los cambios en el consumo, el avance del comercio digital y la necesidad de capacitar a quienes atienden al público.
29/08/2026 | 10:58Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Vendedores de ropa en comercios.
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Cadena 3 Rosario
Las ventas en los comercios atraviesan un escenario complejo, marcado por el crecimiento de las compras online y un consumidor que llega cada vez más informado. Para analizar esta situación, Pablo Giovannone, especialista en ventas y mentalidad comercial, dialogó con Una Mañana Para Todos por Cadena 3 Rosario.
El experto explicó que la caída de clientes en los locales no significa necesariamente que el comercio físico esté desapareciendo. Según señaló, los consumidores combinan cada vez más los canales: pueden consultar por Instagram o una página web, visitar el negocio para probar un producto y finalmente comprar online, o hacer el proceso inverso.
En ese contexto, Giovannone advirtió que el vendedor también debe adaptarse. “Hoy el cliente sabe más que el vendedor”, sostuvo, al remarcar que antes de ingresar a un comercio muchas personas pasan semanas investigando productos, mirando reseñas, videos y comentarios en redes sociales.
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El especialista cuestionó además la falta de preparación y profesionalización en el sector. Señaló que no existe una carrera universitaria ni una escuela específica para vendedores y consideró que muchas veces este trabajo es subestimado, pese a que quienes se desempeñan en ventas cumplen un rol central en el movimiento de la economía.
Para Giovannone, vender no consiste solamente en concretar una operación. “Vender es ayudar a la otra persona a resolver un problema”, afirmó, y explicó que una venta exitosa es aquella en la que el cliente queda conforme, vuelve a comprar y recomienda al vendedor. En ese sentido, destacó la importancia de construir una relación a largo plazo.
También hizo hincapié en la atención dentro de los locales. Frente a la experiencia de clientes que ingresan y reciben respuestas automatizadas o poco interés, remarcó que la actitud es fundamental. Una buena atención puede hacer que una persona elija volver a ser atendida por el mismo vendedor, incluso cuando hay otras opciones disponibles.
Finalmente, Giovannone sostuvo que los comercios deben trabajar en la formación de sus equipos y en generar incentivos para mejorar el desempeño. “Hay una gran diferencia entre ser un despachador y ser un vendedor profesional”, resumió, y planteó que en un mercado donde el consumidor tiene cada vez más información, la capacitación y la capacidad de ayudar son claves para recuperar oportunidades de venta.
Entrevista de Jonatan Raimundo.
Lectura rápida
¿Qué tema se aborda en el artículo? Se analiza la situación actual de las ventas en los comercios, marcada por el crecimiento de las compras online y un consumidor más informado.
¿Quién es el especialista entrevistado? El especialista entrevistado es Pablo Giovannone, experto en ventas y mentalidad comercial.
¿Cuándo se realizó la entrevista? La entrevista se realizó en el programa Una Mañana Para Todos por Cadena 3 Rosario.
¿Dónde se destaca la importancia de la atención al cliente? Se destaca en los locales comerciales, donde una buena atención puede fidelizar al cliente.
¿Por qué es importante la capacitación en ventas? La capacitación es clave para que los vendedores puedan adaptarse a un consumidor informado y mejorar sus oportunidades de venta.