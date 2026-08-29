¿Dónde están los buenos vendedores?: "Hoy el cliente sabe más que quien lo atiende"

Las ventas en los comercios atraviesan un escenario complejo, marcado por el crecimiento de las compras online y un consumidor que llega cada vez más informado. Para analizar esta situación, Pablo Giovannone, especialista en ventas y mentalidad comercial, dialogó con Una Mañana Para Todos por Cadena 3 Rosario.

El experto explicó que la caída de clientes en los locales no significa necesariamente que el comercio físico esté desapareciendo. Según señaló, los consumidores combinan cada vez más los canales: pueden consultar por Instagram o una página web, visitar el negocio para probar un producto y finalmente comprar online, o hacer el proceso inverso.

En ese contexto, Giovannone advirtió que el vendedor también debe adaptarse. “Hoy el cliente sabe más que el vendedor”, sostuvo, al remarcar que antes de ingresar a un comercio muchas personas pasan semanas investigando productos, mirando reseñas, videos y comentarios en redes sociales.

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El especialista cuestionó además la falta de preparación y profesionalización en el sector. Señaló que no existe una carrera universitaria ni una escuela específica para vendedores y consideró que muchas veces este trabajo es subestimado, pese a que quienes se desempeñan en ventas cumplen un rol central en el movimiento de la economía.

Para Giovannone, vender no consiste solamente en concretar una operación. “Vender es ayudar a la otra persona a resolver un problema”, afirmó, y explicó que una venta exitosa es aquella en la que el cliente queda conforme, vuelve a comprar y recomienda al vendedor. En ese sentido, destacó la importancia de construir una relación a largo plazo.

También hizo hincapié en la atención dentro de los locales. Frente a la experiencia de clientes que ingresan y reciben respuestas automatizadas o poco interés, remarcó que la actitud es fundamental. Una buena atención puede hacer que una persona elija volver a ser atendida por el mismo vendedor, incluso cuando hay otras opciones disponibles.

Finalmente, Giovannone sostuvo que los comercios deben trabajar en la formación de sus equipos y en generar incentivos para mejorar el desempeño. “Hay una gran diferencia entre ser un despachador y ser un vendedor profesional”, resumió, y planteó que en un mercado donde el consumidor tiene cada vez más información, la capacitación y la capacidad de ayudar son claves para recuperar oportunidades de venta.

Entrevista de Jonatan Raimundo.