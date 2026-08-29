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Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este sábado 29 de agosto

Este sábado 29 de agosto, Rosario presenta un clima templado con temperaturas que oscilarán entre 10° y 19°. Se espera cielo parcialmente nublado y vientos suaves del este. La humedad se mantiene en un 56%.

29/08/2026 | 12:11Redacción Cadena 3

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Clima en Rosario: pronóstico del tiempo para el 29 de agosto

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Rosario es de nubes dispersas, con una temperatura actual de 19°. La sensación térmica es de 18°, y la humedad se encuentra en un 56%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 4 m/s desde el este, y la presión atmosférica es de 1017 hPa.

El clima hoy sábado 29 de agosto

Para este sábado 29 de agosto, se prevé una temperatura mínima de 10° y una máxima de 19°. Las condiciones meteorológicas indican un cielo parcialmente nublado a lo largo del día. La humedad se mantendrá en un 56%, y la visibilidad será de 10000 metros. El viento continuará soplando desde el este a una velocidad de 4 m/s, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario se presentarán con un clima similar. El domingo 30 de agosto, se espera una mínima de 10° y una máxima de 22°, con cielo parcialmente nublado. Para el lunes 31 de agosto, la mínima será de 11° y la máxima de 23°, también con cielo parcialmente nublado. El martes 1 de septiembre, se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 24°, con cielo despejado. El miércoles 2 de septiembre, la mínima será de 10° y la máxima de 23°, con cielo despejado. Finalmente, el jueves 3 de septiembre, se prevé una mínima de 11° y una máxima de 20°, con cielo parcialmente nublado.

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