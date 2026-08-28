Jorge Suárez regresa al teatro tras su doble trasplante: "La donación de órganos me devolvió la vida"

Buenos Aires, 28 de agosto (NA) -- El actor Jorge Suárez destacó la relevancia de la concientización sobre la donación de órganos tras haber recibido un doble trasplante hace 14 meses. Su regreso al teatro será en la obra "Visitando al Señor Green", donde compartirá escenario con Facundo Arana y bajo la dirección de Santiago Doria.

En una entrevista con la Agencia Noticias Argentinas, el actor expresó su "hermosa expectativa" ante el próximo encuentro con el público y su interés por "ver cómo el público de hoy recibe este material". La obra aborda temas sobre los vínculos y la calidad de las relaciones humanas.

Suárez interpretará a un personaje anciano, el "Señor Green", y compartió que al inicio de la historia, su personaje se muestra reacio a relacionarse con el de Facundo Arana, quien interpreta a Ross Gardiner. Este último se ve obligado a visitarlo por orden judicial, lo que genera una situación compleja en los primeros momentos de la obra.

Profundizando en su personaje, Suárez comentó: "Estoy recién viudo después de casi 60 años de casado y es muy difícil tener que soportar a este tipo en este momento de mi vida". La historia, escrita por Jeff Baron, presenta un encuentro que, aunque inicialmente no deseado, se transforma en una experiencia significativa para ambos personajes.

"Es una obra deliciosa que deja un interrogante, de la mano de un gran director como lo es Santiago Doria y con nosotros —Arana y Suárez—, que nos queremos mucho", agregó el actor.

Suárez también reflexionó sobre cómo el contexto social actual podría influir en la recepción de una obra que pone en el centro las relaciones interpersonales. "La muerte sigue siendo la muerte y en ese sentido, el teatro sigue igual, provocando identificación en el público", explicó.

Respecto a su regreso al teatro después de un periodo complicado, Suárez mencionó que su enfoque estuvo en recuperarse tras el trasplante renal y de páncreas. "Tuve una bendición, una gracia divina con nada más de seis meses de diálisis y ya llevo 14 meses de trasplante", dijo, añadiendo que el día del estreno cumplirá 15 meses desde su operación.

"La donación de órganos es crucial, es mucho más que un acto de generosidad. Es una condición de vida", afirmó Suárez, enfatizando la importancia de crear conciencia sobre el tema. "Si uno se fue, ¿para qué quiere los órganos, si no los va a usar?" cuestionó, resaltando la necesidad de cambiar la percepción sobre la donación.

En este contexto, Suárez mencionó la Ley Justina, que establece que todas las personas mayores de 18 años son donantes de órganos, salvo que expresen lo contrario en vida.

Al ser consultado sobre el legado de Pepe Soriano, quien interpretó el mismo papel hace más de 20 años, Suárez expresó su admiración por él y su contribución al teatro argentino.

Finalmente, sobre las medidas de ajuste en el ámbito cultural, el actor no dudó en calificar la situación como "un horror" y "una vergüenza" por la falta de apoyo a la cultura nacional.

"Visitando al Señor Green" se estrenará el próximo 9 de septiembre en el Multiteatro.