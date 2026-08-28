Carlos Presman: "Tener un proyecto de vida extiende la existencia en casi 10 años de vida plena"

FOTO: Ancianidad invita a reflexionar sobre derechos, salud y dignidad en la vejez

Cada 28 de agosto, Argentina conmemora el Día Nacional de la Ancianidad, una fecha que recuerda la presentación del Decálogo de los Derechos de la Ancianidad, proclamado por Eva Perón en 1948.

A más de siete décadas de aquella iniciativa, la jornada vuelve a poner en discusión cuál es el lugar que ocupa la vejez en la sociedad y cuáles son las condiciones en las que transitan sus últimos años millones de personas.

El doctor Carlos Presman, médico gerontólogo, en diálogo con Cadena 3 planteó que la mirada sobre la vejez debe alejarse de la idea de una etapa inevitablemente asociada con la enfermedad y la dependencia. Según explicó, alrededor del 70% de las personas mayores de 65 años llegan a esa edad en buenas condiciones de salud.

“Hoy, toda la investigación se centra en llegar a edades avanzadas de forma activa y autónoma”, sostuvo Presman.

Para el especialista, la longevidad no puede analizarse únicamente desde la medicina. Las condiciones económicas, los vínculos sociales, el acceso a la salud y la posibilidad de sostener un proyecto personal tienen un impacto directo sobre la manera en que se envejece.

La desigualdad también determina cómo se envejece

La realidad económica de muchos adultos mayores constituye uno de los principales obstáculos para alcanzar una vejez digna. Un informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA señala que el 34% de los adultos mayores atraviesa situaciones de ansiedad y depresión, mientras que apenas el 46% cuenta con ingresos considerados suficientes.

En Córdoba, la situación también presenta dificultades. Cerca de 500 mil jubilados nacionales viven en la provincia y aproximadamente dos tercios perciben la jubilación mínima, un ingreso que resulta insuficiente para afrontar buena parte de sus necesidades básicas.

Presman advirtió que este contexto socioeconómico tiene consecuencias que van mucho más allá del bolsillo y puede repercutir sobre la salud física y mental.

En ese marco, también se registró un incremento de la mortalidad durante 2024 en Córdoba, estimado en alrededor del 10%, una cifra que representa aproximadamente 22 mil adultos mayores y que vuelve a poner el foco sobre las condiciones de vida de esta población.

La generación que cuida a todos

Otro de los fenómenos que atraviesa actualmente a las familias es el de la denominada “generación sándwich”: adultos que deben ocuparse simultáneamente de sus hijos y de sus padres mayores.

La responsabilidad de sostener económicamente, acompañar y cuidar a dos generaciones puede generar un enorme desgaste físico y emocional.

“Esta problemática debe ser abordada desde las políticas públicas”, advirtió Presman, al considerar que las tareas de cuidado no pueden quedar exclusivamente en manos de las familias.

La cuestión adquiere especial relevancia a medida que aumenta la expectativa de vida y las personas permanecen durante más años en la etapa de la vejez.

El propósito como herramienta para vivir más y mejor

Para Presman, uno de los aspectos centrales para alcanzar una vejez saludable es conservar un propósito. Tener actividades, objetivos y proyectos permite que la persona mantenga una razón para levantarse cada día y continuar vinculada con su entorno.

“Tener un proyecto de vida extiende la existencia en casi 10 años”, afirmó el gerontólogo.

La recomendación no se limita a realizar actividad física o mantener una alimentación saludable. También implica cultivar vínculos, participar socialmente, aprender, tener responsabilidades y sostener aquellas actividades que generan satisfacción personal.

Envejecer bien, desde esta perspectiva, no significa intentar detener el paso del tiempo, sino atravesarlo conservando la mayor autonomía posible.

“Lo que no te mata, te fortalece”

Entre los conceptos que aparecen en los nuevos estudios sobre longevidad está la “hormesis”, un fenómeno por el cual determinados estímulos o pequeños desafíos pueden generar respuestas adaptativas beneficiosas para el organismo.

Presman lo resume de una manera sencilla: “Lo que no te mata, te fortalece”.

La idea apunta a que el organismo necesita determinados estímulos y desafíos para mantenerse activo. Una vida completamente sedentaria y sin nuevos estímulos puede favorecer el deterioro, mientras que la actividad física, los desafíos intelectuales y las relaciones sociales pueden contribuir a preservar capacidades.

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Una vejez con derechos y proyectos

El Día Nacional de la Ancianidad no solo recuerda una declaración histórica de derechos. También plantea una pregunta vigente: qué sociedad se quiere construir para quienes llegan a edades avanzadas.

La vejez no debería ser entendida únicamente como una etapa de pérdidas. Para el especialista, también puede ser un período de autonomía, participación, vínculos y nuevos proyectos, siempre que existan condiciones que permitan transitarla con dignidad.

En ese sentido, Presman puso el foco en una responsabilidad que excede a cada individuo: garantizar condiciones sociales y económicas que permitan envejecer de manera saludable.

Al cerrar su reflexión, el médico gerontólogo saludó a todos los adultos mayores en su día y remarcó que los proyectos personales, los vínculos y una mirada colectiva sobre el envejecimiento son claves para vivir plenamente la tercera edad.

Entrevista de "Viva la Radio"