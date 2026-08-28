México busca un acuerdo con EE. UU. para asegurar su producción automotriz

Buenos Aires, 28 agosto (NA) -- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este viernes que su Gobierno busca alcanzar un acuerdo con Estados Unidos que permita garantizar la producción de vehículos en territorio mexicano, tanto para el mercado interno como para la exportación, ante los efectos de las recientes políticas comerciales estadounidenses.

Durante la habitual conferencia de prensa en Palacio Nacional, la mandataria mexicana manifestó que las medidas comerciales adoptadas por la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, han generado repercusiones económicas a nivel global.

"Todo el mundo ha tenido impactos y México también", dijo Sheinbaum.

En ese contexto, Sheinbaum explicó que México pretende alcanzar un acuerdo bilateral que permita preservar y fortalecer la producción automotriz nacional.

"(Queremos) llegar a un acuerdo con Estados Unidos para garantizar la producción de vehículos en México para el mercado interno y para la exportación, en coordinación con Estados Unidos, porque finalmente nuestras empresas están coordinadas", señaló.

La mandataria destacó además el carácter internacional de la industria automotriz instalada en México, donde operan empresas de capital de diversos países.

El planteamiento ocurre en un escenario de presión sobre el comercio internacional derivado de las medidas arancelarias impulsadas por Washington, que han obligado a las principales economías y a las empresas multinacionales a revisar las estrategias de producción y cadenas de suministro.

Frente a ese escenario, Sheinbaum aseguró que el Gobierno mantendrá la estrategia denominada Plan México, orientada a fortalecer el mercado interno y aumentar la producción nacional.

Sheinbaum expresó asimismo confianza en que la economía mexicana registre una mejoría durante el segundo semestre del año, impulsada, entre otros factores, por el desarrollo de obras públicas actualmente en marcha.