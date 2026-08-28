Lula y Flávio Bolsonaro inician batalla electoral en Brasil con anuncios en radio y TV

Los candidatos a la presidencia de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, darán inicio a su campaña electoral a partir de este viernes, aprovechando los anuncios gratuitos en televisión y radio. A pesar del crecimiento de las redes sociales, estos medios siguen siendo cruciales en la influencia sobre los votantes, según los especialistas.

Aunque Brasil cuenta con una alta conectividad a internet, los anuncios en televisión y radio continúan marcando la pauta de las discusiones políticas y llegan a sectores remotos del país.

El actual presidente, Lula, quien busca un cuarto mandato no consecutivo, se encuentra en un empate técnico en las encuestas con Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro. El consultor político y exministro brasileño Thomas Traumann anticipa que los anuncios en los medios serán sumamente agresivos.

"Creo que la campaña será más sucia que la de 2022, que ya fue una de las más controvertidas en la historia de Brasil", comentó Traumann, aludiendo a la última elección presidencial donde Lula superó a Jair Bolsonaro por el margen más estrecho desde el retorno a la democracia en 1985. Actualmente, Bolsonaro cumple una condena de 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado.

La presencia de anuncios en televisión y radio es un claro indicativo de la proximidad de las elecciones, colocando la contienda electoral en el centro de la atención de los brasileños.

Maria Izabel Pecanha, una profesora jubilada de 84 años de Río de Janeiro, expresó que muchos votantes, como ella, no prestarán atención a los anuncios en redes sociales, optando por los de radio y televisión, como lo ha hecho desde la década de 1950. "Me gusta verlos para entusiasmarme, para enojarme, para pensar en cómo se muestran los actores políticos de Brasil. Siempre es muy instructivo", comentó Pecanha.

En Brasil, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, los anuncios de campaña no tienen costo para los partidos. El tiempo de aire se distribuye en función del tamaño de la coalición y la representación en la Cámara de Diputados.

La gratuidad de estos anuncios "defiende el principio democrático de igualdad de trato, y significa que la cantidad de tiempo que recibe cada partido no estará determinada por el poder económico de cada uno", destacó Bruno Pompeu, profesor de comunicación y publicidad en la Universidad de Sao Paulo.

Con el tiempo, el tono y estilo de estos anuncios han evolucionado. João Ricardo Matta, profesor de negocios en la Fundación Getulio Vargas, señaló que el auge de las redes sociales probablemente influirá en los anuncios en medios tradicionales, haciéndolos menos artificiales y más cercanos al público.

Antes de la primera vuelta, programada para el 4 de octubre, las emisoras deben reservar 14 minutos diarios para casi 1.000 anuncios de 30 segundos, además de bloques de 12 minutos y 30 segundos para los candidatos presidenciales. Lula y sus aliados tendrán 5 minutos y 31 segundos, mientras que el partido de Flávio Bolsonaro contará con 4 minutos y 20 segundos. En caso de una segunda vuelta, prevista para el 25 de octubre, ambos candidatos tendrán el mismo tiempo al aire.