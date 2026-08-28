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EE. UU. emplea tecnología láser para neutralizar drones de cárteles en la frontera con México

Los drones fueron derribados por la Fuerza de Tarea Conjunta de la frontera sur del ejército estadounidense.

28/08/2026 | 17:56Redacción Cadena 3

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EE. UU. utilizó un láser para derribar tres drones de cárteles en la frontera con México.

FOTO: EE. UU. utilizó un láser para derribar tres drones de cárteles en la frontera con México.

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Buenos Aires, 28 agosto (NA) -- El ejército estadounidense ha utilizado un sistema láser para derribar tres drones en la frontera con México, que se sospecha eran operados por cárteles de la droga, según informó el Pentágono el jueves.

Los drones, que eran sistemas aéreos no tripulados, fueron neutralizados en la noche del martes y en la madrugada del miércoles a través de un sistema láser multipropósito de alta energía del Ejército, tal como lo detalló el Comando Norte de Estados Unidos, encargado de supervisar operaciones de defensa militar en América del Norte, y fue reportado por CBS News y la Agencia Noticias Argentinas.

La operación fue ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta de la frontera sur del ejército estadounidense, una unidad del Comando Norte de Estados Unidos (USNORTHCOM). Sin embargo, no se especificó el lugar exacto del derribo ni la identificación de los cárteles implicados, y no se brindaron más detalles sobre la operación.

Al ser consultado sobre si los drones fueron derribados en espacio aéreo estadounidense o mexicano, un portavoz del Comando Norte de Estados Unidos (USNORTHCOM) afirmó a CBS News que "los disparos se realizaron en coordinación con todos los socios que operan a lo largo de la frontera". Por razones de seguridad operativa y debido a las operaciones en curso contra los cárteles y drones, no se pudieron proporcionar más detalles.

Desde el USNORTHCOM, se consideró a los drones como "hostiles" ya que "apoyaban actividades que representaban una amenaza física para el personal militar estadounidense" y para el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

"Las redes de cárteles están empleando cada vez más sistemas de aeronaves no tripuladas para facilitar el tráfico ilícito de personas y espiar activamente a nuestro personal y a nuestros socios de las fuerzas del orden", señaló el general de división Curtis Taylor, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de la frontera sur. "Al integrar contramedidas multicapa junto con capacidades avanzadas de energía dirigida, como este sistema láser, hemos dejado claro que no toleraremos la vigilancia hostil".

El profesor Austin Doctor, asociado de la Universidad de Nebraska en Omaha y director de iniciativas estratégicas del Centro Nacional de Innovación, Tecnología y Educación para la Lucha contra el Terrorismo, comentó a CBS News en febrero que los cárteles utilizan principalmente drones cerca de la frontera para vigilancia, con el fin de apoyar sus actividades delictivas, como el contrabando de estupefacientes y el tráfico de personas y armas.

El doctor añadió que los cárteles no han utilizado drones armados dentro de Estados Unidos, aunque sí lo hacen en México para atacar a cárteles rivales.

El Grupo de Trabajo Conjunto de la frontera sur, que cuenta con alrededor de 8.000 miembros de las fuerzas armadas estadounidenses, fue establecido el año pasado en apoyo a la política de mano dura contra la inmigración del presidente Trump.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió?
El ejército estadounidense utilizó un láser para derribar tres drones en la frontera con México.

¿Quién llevó a cabo la operación?
La operación fue realizada por la Fuerza de Tarea Conjunta de la frontera sur del ejército estadounidense.

¿Cuándo sucedió?
Los drones fueron derribados entre la noche del martes y la mañana del miércoles.

¿Dónde se produjo el derribo?
No se especificó el lugar exacto del derribo de los drones.

¿Por qué se derribaron los drones?
Fueron considerados hostiles, ya que representaban una amenaza para el personal militar estadounidense.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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