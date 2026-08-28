Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 28 de agosto

Este viernes 28 de agosto, el mercado de cambios en Argentina muestra tasas variadas en la cotización del dólar, lo que impacta directamente en la economía diaria de los ciudadanos. La cotización del dólar oficial se ubica en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta, reflejando los valores actualizados a las 18:00 horas del día de hoy. Esta es la tasa que los bancos y casas de cambio ofrecen a sus clientes y es la más controlada por el gobierno.

Sin embargo, en el mercado paralelo, el llamado dólar blue se cotiza a $1.535 para la compra y $1.555 para la venta. Este valor se actualizó a las 20:56 horas y es resultado de la alta demanda y la escasez de divisas en la economía formal. Este tipo de cambio suele ser utilizado por aquellos que buscan evitar las restricciones impuestas para la adquisición de dólares a precios oficiales.

Otro tipo de cambio que ha tomado relevancia en los últimos meses es el del dólar contado con liquidación (CCL), que se cotiza a $1.600,1 en la compra y $1.602,1 en la venta. Este mecanismo se utiliza principalmente por empresas que necesitan realizar operaciones en el extranjero evitando las limitaciones del mercado cambiario local.

En el segmento mayorista, el dólar mayorista se ofrece a $1.503 en la compra y $1.512 en la venta. Este tipo es el que utilizan principalmente las grandes empresas y el valor es también fijado por el Banco Central.

La situación de los dólares cripto (a través de exchange) se presenta a un precio de $1.594,85 para la compra y $1.598,18 para la venta. Estos valores se están volviendo cada vez más populares entre los usuarios que buscan alternativas adicionales fuera del circuito oficial y con la búsqueda de ciertas ventajas que ofrece el uso de criptomonedas.

Por otro lado, el denominado dólar tarjeta, que es el que se maneja para compras en moneda extranjera con tarjeta de crédito, se encuentra en un rango de $1.930,5 a $1.995,5. Estos valores reflejan el recargo que se aplica a las compras en divisas y suelen ser significativos para quienes viajan o compran en el exterior.

El contexto de las cotizaciones del dólar en Argentina refleja no solo la situación económica interna sino que también está influenciada por factores globales, como la política monetaria de países emisores de divisas, la inflación y la balanza comercial. Además, la incertidumbre política y económica de Argentina juega un papel fundamental en la volatilidad de estas tasas.