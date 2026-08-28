Así se vio la "Luna de Sangre" en Rosario y la región

FOTO: Eclipse lunar: así se vio la “Luna de Sangre” desde Funes

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El último eclipse lunar del año se registró entre la noche del 27 de agosto y la madrugada del 28, con un 96,2% de la superficie de la Luna cubierta por la umbra terrestre. El fenómeno le dio al satélite una tonalidad rojiza o cobriza, similar al efecto conocido como "Luna de Sangre".

El eclipse fue un eclipse lunar parcial profundo y ocurrió durante la fase de Luna llena. El fenómeno pudo observarse en todas las regiones del planeta donde era de noche durante el desarrollo del evento astronómico.

Adrián Arquiola, director del Observatorio Astronómico Municipal de Funes, compartió con Cadena 3 Rosario las imágenes tomadas durante el eclipse, que permitieron apreciar desde la región el particular tono rojizo que adquirió la Luna.