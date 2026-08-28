Así se vio la "Luna de Sangre" en Rosario y la región
El fenómeno astronómico alcanzó su máxima expresión durante la madrugada y fue registrado por Adrián Arquiola, director del Observatorio Astronómico Municipal de Funes.
28/08/2026 | 07:51Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Eclipse lunar: así se vio la “Luna de Sangre” desde Funes
FOTO: Eclipse lunar: así se vio la “Luna de Sangre” desde Funes
FOTO: Eclipse lunar: así se vio la “Luna de Sangre” desde Funes
FOTO: Eclipse lunar: así se vio la “Luna de Sangre” desde Funes
FOTO: Eclipse lunar: así se vio la “Luna de Sangre” desde Funes
El último eclipse lunar del año se registró entre la noche del 27 de agosto y la madrugada del 28, con un 96,2% de la superficie de la Luna cubierta por la umbra terrestre. El fenómeno le dio al satélite una tonalidad rojiza o cobriza, similar al efecto conocido como "Luna de Sangre".
El eclipse fue un eclipse lunar parcial profundo y ocurrió durante la fase de Luna llena. El fenómeno pudo observarse en todas las regiones del planeta donde era de noche durante el desarrollo del evento astronómico.
Adrián Arquiola, director del Observatorio Astronómico Municipal de Funes, compartió con Cadena 3 Rosario las imágenes tomadas durante el eclipse, que permitieron apreciar desde la región el particular tono rojizo que adquirió la Luna.
Lectura rápida
¿Qué fenómeno se registró? El último eclipse lunar del año.
¿Quién compartió las imágenes del eclipse? Adrián Arquiola, director del Observatorio Astronómico Municipal de Funes.
¿Cuándo ocurrió el eclipse? Entre la noche del 27 de agosto y la madrugada del 28.
¿Dónde se pudo observar el eclipse? En todas las regiones del planeta donde era de noche durante el evento.
¿Cómo se describió la apariencia de la Luna durante el eclipse? La Luna adquirió una tonalidad rojiza o cobriza, similar a la "Luna de Sangre".