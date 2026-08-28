Reino Unido advierte a Israel sobre posible expulsión de funcionarios del centro de alto el fuego en Gaza

FOTO: Londres advierte a Israel contra retirada de centro para alto el fuego y otras noticias de O. Medio

El gobierno del Reino Unido ha hecho un llamado a Israel para que no considere la retirada de funcionarios británicos del centro de coordinación del alto el fuego en la Franja de Gaza. Esta advertencia surge tras informes que indican que Israel podría estar planeando expulsar a estos funcionarios, así como a otros europeos.

El jueves, el gobierno británico reafirmó su compromiso con el plan de paz de 20 puntos para Gaza, enfatizando que cualquier acción para retirar a sus funcionarios "socavaría los esfuerzos conjuntos". En respuesta a la noticia publicada por el Financial Times, el gobierno británico subrayó su intención de seguir desempeñando un papel activo para mejorar la situación en el terreno.

El Ministerio de Exteriores de los Países Bajos también se pronunció sobre el asunto, informando que Israel había decidido apartar a dos diplomáticos neerlandeses del centro de coordinación. Según el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, esta decisión se debe a una serie de medidas consideradas antiisraelíes adoptadas por el gobierno neerlandés, que incluyen la implementación de una prohibición de comercialización de productos israelíes procedentes de la Cisjordania ocupada y otras áreas a partir de septiembre.

Las tensiones en la región continúan, con la comunidad internacional observando de cerca los movimientos de Israel y la respuesta de los países europeos ante el conflicto en Gaza. La situación en la Franja de Gaza sigue siendo crítica, y el papel de los mediadores internacionales es más relevante que nunca en la búsqueda de una solución pacífica.