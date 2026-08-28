En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Reino Unido advierte a Israel sobre posible expulsión de funcionarios del centro de alto el fuego en Gaza

El gobierno británico expresa su preocupación ante la posible expulsión de funcionarios del centro de coordinación del alto el fuego en Gaza, destacando su compromiso con el plan de paz de 20 puntos para la región.

28/08/2026 | 08:20Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Londres advierte a Israel contra retirada de centro para alto el fuego y otras noticias de O. Medio

FOTO: Londres advierte a Israel contra retirada de centro para alto el fuego y otras noticias de O. Medio

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El gobierno del Reino Unido ha hecho un llamado a Israel para que no considere la retirada de funcionarios británicos del centro de coordinación del alto el fuego en la Franja de Gaza. Esta advertencia surge tras informes que indican que Israel podría estar planeando expulsar a estos funcionarios, así como a otros europeos.

El jueves, el gobierno británico reafirmó su compromiso con el plan de paz de 20 puntos para Gaza, enfatizando que cualquier acción para retirar a sus funcionarios "socavaría los esfuerzos conjuntos". En respuesta a la noticia publicada por el Financial Times, el gobierno británico subrayó su intención de seguir desempeñando un papel activo para mejorar la situación en el terreno.

El Ministerio de Exteriores de los Países Bajos también se pronunció sobre el asunto, informando que Israel había decidido apartar a dos diplomáticos neerlandeses del centro de coordinación. Según el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, esta decisión se debe a una serie de medidas consideradas antiisraelíes adoptadas por el gobierno neerlandés, que incluyen la implementación de una prohibición de comercialización de productos israelíes procedentes de la Cisjordania ocupada y otras áreas a partir de septiembre.

Las tensiones en la región continúan, con la comunidad internacional observando de cerca los movimientos de Israel y la respuesta de los países europeos ante el conflicto en Gaza. La situación en la Franja de Gaza sigue siendo crítica, y el papel de los mediadores internacionales es más relevante que nunca en la búsqueda de una solución pacífica.

Lectura rápida

¿Qué advirtió el Reino Unido?
El Reino Unido advirtió a Israel contra la expulsión de sus funcionarios del centro de coordinación del alto el fuego en Gaza.

¿Cuál es el compromiso del Reino Unido?
El Reino Unido reafirmó su compromiso con el plan de paz de 20 puntos para Gaza.

¿Qué hizo el Ministerio de Exteriores de los Países Bajos?
Informó que Israel decidió retirar a dos diplomáticos neerlandeses del centro de coordinación.

¿Por qué Israel apartó a los diplomáticos neerlandeses?
La decisión se basa en medidas consideradas antiisraelíes adoptadas por el gobierno neerlandés.

¿Cómo se encuentra la situación en Gaza?
La situación en Gaza sigue siendo crítica, con un enfoque internacional en la búsqueda de soluciones pacíficas.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf