Nepal enfrenta tragedia: las inundaciones dejan 469 muertos y miles desaparecidos

FOTO: Una persona herida tras la inundación masiva en el norte de Nepal es trasladada a un hospital, en Katmandú.

Buenos Aires, 28 de agosto (NA) -- En el marco de las devastadoras inundaciones que golpearon a Nepal el pasado miércoles, los equipos de búsqueda y rescate han recuperado hasta la mañana de este viernes un total de 469 cuerpos sin vida, según lo informado por la Policía de Nepal a través de un comunicado.

Hasta el momento, se han logrado rescatar a 1.545 personas, mientras las operaciones de búsqueda y asistencia continúan en las regiones más afectadas por el desastre, indica el comunicado oficial.

La Autoridad Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Nepal reportó que, hasta las 22 horas del jueves (hora local), el número de personas con las que se perdió contacto asciende a 977.

Desde la Junta de Turismo de Nepal se comunicó que 31 ciudadanos extranjeros han sido rescatados de las áreas impactadas. En este contexto, la Policía de Nepal ha instado a las familias afectadas por el desastre a acudir a la estación de policía más cercana y proporcionar la información y documentación necesaria sobre las personas desaparecidas.