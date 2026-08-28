Nepal enfrenta tragedia: las inundaciones dejan 469 muertos y miles desaparecidos
Las inundaciones repentinas en Nepal han dejado 469 muertos y 977 personas desaparecidas. Equipos de rescate continúan trabajando en las zonas afectadas.
FOTO: Una persona herida tras la inundación masiva en el norte de Nepal es trasladada a un hospital, en Katmandú.
Buenos Aires, 28 de agosto (NA) -- En el marco de las devastadoras inundaciones que golpearon a Nepal el pasado miércoles, los equipos de búsqueda y rescate han recuperado hasta la mañana de este viernes un total de 469 cuerpos sin vida, según lo informado por la Policía de Nepal a través de un comunicado.
Hasta el momento, se han logrado rescatar a 1.545 personas, mientras las operaciones de búsqueda y asistencia continúan en las regiones más afectadas por el desastre, indica el comunicado oficial.
La Autoridad Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Nepal reportó que, hasta las 22 horas del jueves (hora local), el número de personas con las que se perdió contacto asciende a 977.
Desde la Junta de Turismo de Nepal se comunicó que 31 ciudadanos extranjeros han sido rescatados de las áreas impactadas. En este contexto, la Policía de Nepal ha instado a las familias afectadas por el desastre a acudir a la estación de policía más cercana y proporcionar la información y documentación necesaria sobre las personas desaparecidas.
Lectura rápida
¿Cuántos muertos se han reportado?
Se han recuperado 469 cuerpos sin vida debido a las inundaciones en Nepal.
¿Cuántas personas están desaparecidas?
El número de personas con las que se ha perdido contacto asciende a 977.
¿Cuántas personas han sido rescatadas?
Hasta ahora, 1.545 personas han sido rescatadas de las zonas afectadas.
¿Qué dice UNICEF sobre la situación infantil?
Más de 17.000 niños necesitan asistencia humanitaria urgente tras las inundaciones.
¿Cuál es el llamado de la Policía?
La Policía de Nepal solicita a las familias que entreguen información sobre personas desaparecidas.
[Fuente: Noticias Argentinas]