El ébola avanza en el este del Congo: 60 zonas afectadas y nuevos casos en Biena y Manguredjipa
El brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo se expande a Biena y Manguredjipa, elevando a 60 el número de áreas afectadas. La tasa de letalidad supera el 48%, según el gobierno.
FOTO: Brote de ébola en el este del Congo se extiende a 2 nuevas zonas; ya hay 60 áreas afectadas
BUNIA, República Democrática del Congo (AP) — El brote de ébola más acelerado registrado se ha propagado a dos nuevas zonas sanitarias en el este de la República Democrática del Congo, alcanzando un total de 60 áreas afectadas, de acuerdo con los últimos datos divulgados el viernes por el gobierno.
Las nuevas zonas impactadas son Biena y Manguredjipa, ubicadas en la provincia de Kivu del Norte, donde la tasa de letalidad supera significativamente el promedio general del 48%. Este aumento se atribuye, en parte, a la lentitud en las labores de respuesta, según información proporcionada por el Ministerio de Salud.
Hasta la fecha, el ministerio ha reportado un total de 5.794 casos confirmados de ébola, que incluyen 2.786 muertes. La velocidad de propagación del virus es alarmante, superando los esfuerzos realizados para rastrear y contener la enfermedad.
Lectura rápida
¿Qué está sucediendo en el este del Congo?
El brote de ébola se ha extendido a nuevas zonas, sumando un total de 60 áreas afectadas.
¿Cuáles son las nuevas zonas afectadas?
Las nuevas áreas son Biena y Manguredjipa, ubicadas en Kivu del Norte.
¿Cuál es la tasa de letalidad actual?
La tasa de letalidad en las nuevas zonas es superior al 48%, lo que indica un incremento preocupante.
¿Cuántos casos y muertes se han reportado?
Hasta ahora, se han confirmado 5.794 casos y 2.786 muertes a causa del ébola.
¿Qué desafíos enfrenta la respuesta al brote?
La propagación del virus está ocurriendo más rápido que los esfuerzos para rastrearlo y controlarlo.
[Fuente: AP]