El ébola avanza en el este del Congo: 60 zonas afectadas y nuevos casos en Biena y Manguredjipa

FOTO: Brote de ébola en el este del Congo se extiende a 2 nuevas zonas; ya hay 60 áreas afectadas

BUNIA, República Democrática del Congo (AP) — El brote de ébola más acelerado registrado se ha propagado a dos nuevas zonas sanitarias en el este de la República Democrática del Congo, alcanzando un total de 60 áreas afectadas, de acuerdo con los últimos datos divulgados el viernes por el gobierno.

Las nuevas zonas impactadas son Biena y Manguredjipa, ubicadas en la provincia de Kivu del Norte, donde la tasa de letalidad supera significativamente el promedio general del 48%. Este aumento se atribuye, en parte, a la lentitud en las labores de respuesta, según información proporcionada por el Ministerio de Salud.

Hasta la fecha, el ministerio ha reportado un total de 5.794 casos confirmados de ébola, que incluyen 2.786 muertes. La velocidad de propagación del virus es alarmante, superando los esfuerzos realizados para rastrear y contener la enfermedad.