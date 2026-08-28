Corte de Hong Kong evalúa sentencias a exorganizadores de la vigilia por Tiananmen

HONG KONG — Tres exorganizadores de las vigilias anuales en Hong Kong, que conmemoran la represión de la Plaza de Tiananmen de 1989, regresaron al tribunal el viernes para discutir sus sentencias tras ser hallados culpables de incitar a la subversión bajo una ley de seguridad nacional impuesta por China.

Lee Cheuk-yan, Chow Hang-tung y Albert Ho, quienes eran líderes de la Alianza de Hong Kong en Apoyo de los Movimientos Patrióticos Democráticos de China, fueron acusados en 2021. Esta ley ha prácticamente aniquilado el movimiento prodemocracia en la ciudad.

Lee y Chow, que se declararon inocentes, fueron condenados el 21 de agosto. Por su parte, Ho admitió su culpabilidad anteriormente, lo cual generalmente conlleva una pena menor.

Los tres enfrentan una pena máxima de 10 años de prisión, y se espera que la sentencia se anuncie en un plazo de dos semanas. Alex Lee, uno de los jueces, indicó que la decisión se dará a conocer pronto.

La ya disuelta alianza también fue hallada culpable del mismo delito, siendo conocida por organizar la única conmemoración pública a gran escala en China, que durante tres décadas reunió a miles para recordar a las víctimas de la represión de 1989.

El fallo ha suscitado preocupación entre gobiernos internacionales. Los críticos afirman que este caso refleja el deterioro de las libertades prometidas por Beijing al momento de la devolución de Hong Kong en 1997. Sin embargo, el gobierno local sostiene que la corte actuó únicamente con base en las leyes y las pruebas presentadas, argumentando que muchos derechos y libertades no son absolutos.

Chow sostiene que no merecían una pena de prisión

Un panel de tres jueces designados por el gobierno determinó que el grupo había incitado deliberadamente a sus simpatizantes a esperar el momento oportuno para llevar a cabo, mediante acciones ilegales, "el fin a la dictadura de partido único", una de las principales demandas del grupo.

Erik Shum, abogado de Lee y Ho, argumentó que el sistema fundamental de China no se vio alterado por las actividades de la alianza y que el Partido Comunista continuaba siendo estable. Resaltó que la defensa de sus clientes no implicó violencia.

Chow, quien se representó a sí misma, afirmó que no cometió ningún delito y que no merecía prisión. En una declaración, mencionó que el veredicto indicaba que buscar la democracia era considerado un crimen.

"Si la ley realmente no deja espacio para nuestras creencias, entonces preferiría ser una criminal antes que ser una persona falsa", afirmó.

En una publicación en Patreon, Chow afirmó que, independientemente de su situación, seguirá luchando por reivindicar el movimiento prodemocracia de 1989, terminar con la dictadura del partido único y construir un Hong Kong y una China democráticos.

La ley de seguridad nacional establece penas de entre cinco y diez años para la incitación a la subversión, dependiendo de la gravedad del delito. Si se considera menos grave, las penas no deberían exceder los cinco años, la detención corta u otras restricciones.

Varios activistas prominentes han sido encarcelados bajo esta ley, incluido el exmagnate de medios Jimmy Lai. No obstante, China sostiene que esta legislación es crucial para la estabilidad de Hong Kong.

Hong Kong desempeñó un papel clave en el recuerdo de Tiananmen

Cientos, y posiblemente miles, de personas perdieron la vida cuando tanques militares avanzaron hacia el centro de Beijing, y las tropas abrieron fuego para poner fin a las protestas prodemocracia de 1989.

Este trágico evento se convirtió en un tabú político en la China continental. Sin embargo, las vigilias en Hong Kong ayudaron a mantener vivo el recuerdo, gracias a la mayor libertad permitida bajo el principio de "un país, dos sistemas".

La vigilia fue prohibida en 2020 debido a la pandemia de coronavirus. Tras el levantamiento de las restricciones, el antiguo sitio de la vigilia fue ocupado por un carnaval cada año.

Además, se espera que el tribunal que lleva el caso de los organizadores decida sobre el futuro del Pilar de la Vergüenza, una escultura que conmemora la represión de Tiananmen y que fue retirada de un campus universitario a finales de 2021.