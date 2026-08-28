Una familia moderna: reflexiones sobre el tiempo y la identidad contemporánea

Una familia moderna es una novela que se adentra en las complejidades del paso del tiempo y la búsqueda de identidad en un mundo en constante transformación. La historia gira en torno a Martha y Thomas, una pareja que ha sido parte de la vanguardia artística y cultural. Ella, como primera bailarina de renombre internacional, y él, un filósofo de prestigio, han construido una vida llena de logros y reconocimiento.

Su hija, Felicitas, ha seguido sus pasos en el ámbito digital, dirigiendo un canal exitoso y eligiendo ser madre soltera de Penny, una adolescente que desafía las normas establecidas. Sin embargo, a medida que Martha y Thomas llegan a los setenta años, se enfrentan a un mundo que ha cambiado radicalmente, dejándolos desconcertados ante las nuevas realidades que los rodean.

La obra, publicada por Plaza & Janés en 2026, se inscribe dentro del género de la narrativa contemporánea, ofreciendo una mirada crítica y profunda sobre las contradicciones de la vida moderna. La prosa de la autora destaca por su agudeza y su capacidad para retratar las emociones humanas en un contexto de transformación social.

La relevancia de Una familia moderna radica en su capacidad para resonar con los lectores actuales, quienes pueden verse reflejados en las luchas y dilemas de sus personajes. La novela invita a la reflexión sobre cómo el tiempo y las decisiones personales moldean nuestras vidas y nuestras relaciones familiares.

En un momento en que las dinámicas familiares y sociales están en constante evolución, esta obra se convierte en un espejo de la realidad contemporánea. La historia de Martha, Thomas, Felicitas y Penny nos recuerda que, a pesar de los cambios, las preguntas sobre la identidad y el sentido de pertenencia siguen siendo universales.