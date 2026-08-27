FOTO: El Gobierno busca fijar un salario mínimo garantizado de más de $1 millón.

El Gobierno de Javier Milei busca impulsar un salario mínimo garantizado superior a $1 millón para los trabajadores alcanzados por los nuevos convenios colectivos, en medio de la renegociación de las paritarias y de la discusión por el poder adquisitivo.

La información fue publicada por LA NACION, que consignó que la iniciativa es impulsada por la Secretaría de Trabajo, encabezada por Julio Cordero. Según fuentes oficiales consultadas por ese medio, el monto de referencia para agosto de 2026 sería de $1.070.000.

La propuesta se enmarca en la renegociación de los convenios colectivos derivada de la reforma laboral impulsada por el Gobierno. El esquema no establecería una suma uniforme para todos los trabajadores, sino que buscaría que cada actividad acuerde un “salario mínimo garantizado” dentro de su propia negociación.

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Cómo funcionaría el nuevo esquema

De acuerdo con las fuentes citadas por LA NACION, el Gobierno pretende que sindicatos y cámaras empresarias negocien el piso salarial y que posteriormente la Secretaría de Trabajo homologue los acuerdos.

“Lo tienen que negociar los sindicatos con las cámaras y después Trabajo lo homologa”, señalaron fuentes oficiales al diario.

La iniciativa ya habría sido comunicada a sectores cuyos salarios se encuentran por debajo de ese nivel, entre ellos Maestranza, la Uocra y Sanidad.

Desde el entorno de Cordero aclararon que el Gobierno no fijaría una pauta mensual específica para las paritarias. “No hay ningún número mágico”, señalaron, y remarcaron que la principal directiva es evitar que los incrementos salariales terminen trasladándose a los precios.

La negociación debería desarrollarse gremio por gremio y actividad por actividad, incluyendo también a las empresas que cuentan con convenios propios. Actualmente existen 446 convenios de actividad y más de 300 convenios de empresa.

La CGT cuestionó la propuesta

La iniciativa oficial fue recibida con cautela por la CGT. Según LA NACION, desde la central obrera desconocieron inicialmente la existencia de la propuesta.

Jorge Sola, uno de los integrantes del triunvirato de la CGT, consideró que podría tratarse de una iniciativa impulsada por el propio Gobierno, aunque aclaró que no se opondría a una mejora salarial.

La propuesta aparece además en la antesala de una nueva reunión para definir el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), convocada por el Gobierno para este viernes a las 12 mediante una reunión virtual.