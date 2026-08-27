Alerta meteorológica: tormentas intensas y granizo en Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes
El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre tormentas severas este viernes en Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. Se prevén fuertes lluvias, ráfagas y riesgo de granizo en la región.
FOTO: Alerta meteorológica: tormentas intensas y granizo en Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes
Buenos Aires, 27 de agosto (NA) -- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta amarilla por tormentas severas que incluye la posibilidad de granizo para este viernes 28 de agosto de 2026.
La advertencia afecta amplias áreas de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, donde se prevé un notable deterioro en las condiciones climáticas, con precipitaciones intensas y ráfagas de viento.
Alerta por lluvias fuertes
Según el informe del organismo, se anticipan tormentas de diversas intensidades, con algunas que podrían ser localmente fuertes. Este fenómeno estará acompañado por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica y caída localizada de granizo.
Se estima que la precipitación acumulada podría variar entre 30 y 50 mm, con la posibilidad de que se superen estos valores en ciertos municipios.
Recomendaciones oficiales
Frente a la potencialidad de anegamientos y daños ocasionados por el viento o el granizo, el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una serie de recomendaciones para la población de las áreas bajo alerta:
Permanecer a resguardo: Es aconsejable no salir de casa, salvo que sea estrictamente necesario.
Manejo de residuos: No sacar la basura a la calle y limpiar desagües y sumideros para prevenir obstrucciones.
Seguridad eléctrica: Desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si hay ingreso de agua al hogar.
Protección dentro del hogar: Asegurar puertas y ventanas, manteniéndose alejado de ellas durante la tormenta.
Asegurar objetos: Retirar o sujetar firmemente macetas, chapas u otros objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
Refugio en la vía pública: Si la tormenta sorprende al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Lectura rápida
¿Qué tipo de alerta se emitió?
Se emitió una alerta amarilla por tormentas severas con riesgo de granizo.
¿Cuándo se espera el fenómeno?
Las tormentas están pronosticadas para el viernes 28 de agosto de 2026.
¿Qué provincias están bajo alerta?
Las provincias afectadas son Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes.
¿Qué condiciones climáticas se anticipan?
Se esperan lluvias intensas, ráfagas de viento y actividad eléctrica frecuente.
¿Qué recomendaciones se dieron a la población?
Se aconseja permanecer en casa, asegurar objetos y desconectar electrodomésticos.
[Fuente: Noticias Argentinas]