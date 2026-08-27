Eclipse lunar en Argentina: a qué hora se verá la "Luna Roja" y cómo observarla

Argentina tendrá este jueves una ubicación privilegiada para observar el último eclipse lunar de 2026, un fenómeno que podrá seguirse desde todo el territorio nacional si las condiciones meteorológicas lo permiten.

La Luna comenzará a ingresar en la sombra terrestre antes de la medianoche y alcanzará su punto máximo alrededor de la 1:13 del viernes 28 de agosto. Durante esa etapa, casi todo el disco lunar quedará cubierto por la umbra y podrá adquirir una tonalidad rojiza, naranja o cobriza, en el fenómeno conocido popularmente como “Luna Roja” o “Luna de Sangre”.

El eclipse será técnicamente parcial, aunque la elevada cobertura hará que visualmente se acerque mucho a uno total. El Planetario Galileo Galilei estima que alrededor del 93% de la superficie visible de la Luna quedará dentro de la sombra más oscura de la Tierra.

A qué hora se podrá ver el eclipse lunar en Argentina

El fenómeno se extenderá durante más de cinco horas si se incluye la etapa penumbral. Para Buenos Aires, el cronograma de referencia es el siguiente:

22:24 del jueves 27: comienza el ingreso en la penumbra. El cambio de luminosidad será muy sutil.

23:33: empieza el eclipse parcial y la Luna ingresa en la umbra.

1:13 del viernes 28: se producirá el máximo del eclipse, con casi todo el disco lunar dentro de la sombra terrestre.

2:52: finaliza la fase parcial y la Luna comienza a abandonar la umbra.

4:01: termina el tránsito por la penumbra y concluye el eclipse.

La parte más llamativa comenzará después de las 23:30 y tendrá su momento central cerca de la 1:13. Para quienes quieran concentrarse en el tramo más espectacular, el período comprendido entre la medianoche y las 2 será el más atractivo.

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Por qué la Luna se vuelve roja

La particular tonalidad que puede adquirir la Luna durante un eclipse tiene una explicación física.

Cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean, nuestro planeta queda entre el Sol y su satélite y proyecta su sombra sobre la superficie lunar.

Sin embargo, parte de la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre antes de alcanzar la Luna. En ese recorrido, las longitudes de onda azules se dispersan con mayor facilidad, mientras que los tonos rojos y anaranjados consiguen atravesar la atmósfera y llegar hasta el satélite.

Por eso la Luna puede adquirir distintas tonalidades, desde un rojo intenso hasta colores anaranjados o cobrizos. El aspecto final dependerá de las condiciones de la atmósfera terrestre, incluida la presencia de polvo y otras partículas.

El eclipse se podrá observar desde todo el país

No será necesario viajar a una provincia o región determinada para disfrutar del fenómeno. El eclipse será visible desde todo el territorio argentino, siempre que el cielo esté despejado y exista una buena vista del horizonte.

Una terraza, un balcón, un patio o incluso una plaza pueden ser lugares adecuados para observarlo. Alejarse de fuentes intensas de contaminación lumínica permitirá apreciar mejor el cielo, aunque las luces de las ciudades no impedirán ver el eclipse.

La principal condición será meteorológica: las nubes pueden dificultar o impedir la observación de algunas de sus fases.

No hace falta protección especial para mirar la Luna

A diferencia de un eclipse solar, el eclipse lunar puede observarse directamente y sin protección ocular.

No es necesario utilizar anteojos especiales ni filtros. Los binoculares o telescopios son opcionales y permiten apreciar con mayor detalle los cráteres y el avance de la sombra sobre el disco lunar.

Durante el máximo, además, la disminución del brillo de la Luna puede permitir observar estrellas y constelaciones que normalmente quedan opacadas por la luminosidad del satélite.

Una observación gratuita en el Planetario

El Planetario Galileo Galilei, en Palermo, prepara una jornada especial para acompañar el eclipse. La actividad será gratuita y comenzará a las 23 del jueves, siempre que las condiciones meteorológicas sean favorables.

La propuesta incluirá música, una radio abierta, intervenciones de divulgadores y un mapping sobre la cúpula del Planetario.

Desde la medianoche, los asistentes podrán utilizar diez telescopios y seguir una proyección de la imagen telescópica en una pantalla gigante.

También habrá una estación accesible con actividades inclusivas entre las 23 y la 1. El cierre de la jornada está previsto para las 3 de la madrugada.

En caso de lluvia, la actividad será suspendida.

¿Es un eclipse total o parcial?

Los eclipses lunares ocurren durante la Luna llena, cuando la Tierra se ubica entre el Sol y la Luna. La sombra terrestre tiene dos sectores: la penumbra, donde la disminución de brillo es más leve, y la umbra, que corresponde a la zona central y más oscura.

Cuando la Luna atraviesa solamente la penumbra se produce un eclipse penumbral. Si una parte del disco ingresa en la umbra, se trata de un eclipse parcial. En cambio, cuando toda la superficie lunar queda dentro de la umbra, el fenómeno es total.

El eclipse de agosto será parcial, pero tendrá una cobertura muy elevada, por lo que su apariencia estará cerca de la de un eclipse total.

Se trata, además, del último eclipse de 2026, después del eclipse solar registrado el 12 de agosto. Por su duración y porque podrá observarse en todas sus etapas desde Argentina, será una de las principales citas astronómicas del año.