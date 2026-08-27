Seis motochorros le robaron una moto a punta de pistola en Córdoba: "Temí por mi vida"

FOTO: Seis motochorros le robaron una moto a punta de pistola en Córdoba.

Un motociclista fue víctima de un violento asalto durante la madrugada del domingo en barrio Pueyrredón, en la ciudad de Córdoba, cuando se detuvo a comprar en un kiosco. En apenas unos 10 segundos, seis motochoros lo rodearon y le robaron su moto de alta cilindrada a punta de pistola.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del comercio. Según se observa, los delincuentes llegaron a bordo de tres motos y, en cuestión de segundos, dos de los ocupantes de cada vehículo descendieron para abordar a la víctima.

El episodio ocurrió pasadas las 00 en inmediaciones de la Galería Guzmán. El motociclista intentó escapar y llegó a forcejear con uno de los asaltantes, mientras otro de los delincuentes apuntaba con un arma de fuego a un vecino que se encontraba en el lugar.

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"Temí por mi vida"

Un vecino que presenció el hecho relató a Cadena 3 cómo fueron los momentos de mayor tensión.

Según contó, acababa de salir del kiosco cuando observó que otra persona se había detenido con su moto para comprar. "En cuestión de segundos aparecieron seis sujetos en tres motos", relató.

Los delincuentes se abalanzaron sobre el motociclista y, durante el asalto, uno de ellos apuntó directamente contra el vecino.

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"Yo quedé en el medio de la situación, con dos motos enfrente y uno de los sujetos me apuntaba directamente hacia mi persona", describió.

El hombre aseguró que levantó las manos y las apoyó contra el parabrisas para evitar cualquier movimiento que pudiera ser interpretado como una amenaza.

"Entré en pánico y temía por mi vida, ya que soy papá y tenía a mi familia esperando en casa", expresó.

Denuncian que hubo disparos

Durante el asalto, el testigo afirmó haber escuchado tres detonaciones.

"Se sintieron tres detonaciones, tres disparos", aseguró, aunque no se precisó si los delincuentes efectuaron disparos contra alguna persona o al aire.

Finalmente, los ladrones escaparon con la moto de la víctima. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad y las imágenes son una de las principales evidencias para intentar identificar a los autores.

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"Tenemos que agradecer que no nos maten"

El vecino también expresó su preocupación por la reiteración de hechos de inseguridad en el sector.

"Es impresionante la cantidad de robos de celulares, de asaltos a mano armada", sostuvo, y cuestionó que los vecinos hayan llegado a naturalizar situaciones de extrema violencia.

"Tenemos que dar gracias a Dios que no están disparando, no están matando personas. Es lamentable lo que decimos, pero tenemos que estar dando las gracias de que únicamente te roban", manifestó.

Los vecinos de barrio Pueyrredón aseguran que los robos se repiten con frecuencia y reclaman mayores medidas de seguridad en la zona.

Informe de Jorge Mercado.