Detuvieron al patovica que le fracturó la mandíbula a un adolescente en un boliche de Córdoba

FOTO: Detuvieron al patovica que le fracturó la mandíbula a un adolescente en Córdoba.

La investigación por la violenta agresión a varios jóvenes dentro de un boliche de Córdoba capital sumó una novedad este jueves: fue detenido el patovica señalado como responsable de los golpes que terminaron con un adolescente de 17 años gravemente lesionado.

El episodio ocurrió alrededor de las 4 de la madrugada del domingo en el boliche Río, en la zona del Chateau. Parte de la secuencia quedó registrada en videos que ahora son analizados por los investigadores.

Uno de los jóvenes involucrados, de 17 años, sufrió fracturas en ambos lados de la mandíbula. Su abogado, Diego Bustos, señaló que los médicos evaluaban realizarle una intervención quirúrgica entre este jueves y el viernes.

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Del boliche a la Comisaría: cayó un patovica por agresiones



? Un hombre que se desempeñaba como personal de seguridad de un boliche, fue detenido acusado de agredir gravemente a dos jóvenes.



?? El procedimiento se realizó tras un episodio ocurrido el pasado 22 de agosto, en un… pic.twitter.com/tRuaLSbTkN — Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) August 27, 2026

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El adolescente habría intentado alejarse

De acuerdo con la versión presentada por los abogados, dentro del establecimiento se había generado un conflicto entre dos grupos a partir de la presunta sustracción de un teléfono celular.

El adolescente lesionado, según esa reconstrucción, no habría participado de la pelea. Cuando comenzó a alejarse del lugar del enfrentamiento, el personal de seguridad se acercó y uno de los patovicas le habría propinado un golpe.

Testigos también declararon que el trabajador de seguridad intervino inicialmente para separar a los involucrados, pero posteriormente habría comenzado a golpear a distintos jóvenes que se encontraban en el lugar.

Las imágenes registradas durante esa madrugada muestran al hombre lanzando golpes dentro del establecimiento. El material audiovisual forma parte de los elementos incorporados a la investigación.

Detención del acusado

Tras avanzar con la investigación y analizar los registros de video y los testimonios reunidos, este jueves se concretó la detención del patovica señalado por las agresiones.

La medida representa un avance en una causa que busca determinar exactamente qué ocurrió durante la madrugada del domingo y establecer las responsabilidades por las lesiones sufridas por el adolescente.

Mientras tanto, el joven permanece bajo atención médica debido a la gravedad de las fracturas en su mandíbula y sus familiares aguardan la definición sobre una posible intervención quirúrgica.