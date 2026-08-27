Trump ordena renombrar el lago Ontario como 'lago Estados Unidos' en medio de tensiones comerciales

WASHINGTON — El presidente Donald Trump anunció el jueves que el lago Ontario será conocido a partir de ahora como 'lago Estados Unidos', en el marco de un creciente conflicto comercial con Canadá. La medida fue formalizada a través de una orden ejecutiva que instruye al Departamento del Interior a actualizar el nombre en el registro geográfico estadounidense. Sin embargo, esta acción no tiene poder sobre la denominación oficial en Canadá.

La idea de renombrar el lago ha sido promovida por Trump en los últimos días, después de que el gobierno estadounidense decidiera aplicar aranceles del 50% a productos canadienses por un valor de 20.000 millones de dólares, tras el colapso de las negociaciones entre ambos países. El presidente ha intensificado sus ataques contra el país vecino desde su regreso a la Casa Blanca el año pasado, sugiriendo incluso que Canadá, tradicionalmente un aliado, debería ser absorbido como el estado número 51 de Estados Unidos.

En respuesta a las nuevas tarifas impuestas por Trump, Canadá reaccionó aplicando aranceles de represalia sobre productos estadounidenses, que incluyen acero, lácteos, electrodomésticos y maquinaria agrícola, también por un total de 20.000 millones de dólares.

Trump firmó la orden ejecutiva mientras se encontraba en el Despacho Oval, con un cartel detrás que mostraba un mapa de los Grandes Lagos, donde el lago Ontario aparecía marcado en letras rojas como 'Lago Estados Unidos'.

Al otro lado del escritorio, había un segundo mapa con el lema: 'HACIENDO QUE LOS GRANDES LAGOS SEAN AÚN MÁS GRANDES'.

El lago Ontario es uno de los cuerpos de agua que comparten Estados Unidos y Canadá. Hasta el momento, la oficina del primer ministro canadiense, Mark Carney, no ha respondido a las solicitudes de comentarios sobre esta decisión. Por su parte, el primer ministro de Nueva Escocia, Tim Houston, descalificó la medida en redes sociales: 'Ahora estamos en una verdadera tontería. Es lago Ontario, amigo'.

El primer ministro de Ontario, Doug Ford, también ha criticado la propuesta, calificándola de 'mucha retórica'. El nombre 'lago Ontario' proviene de la palabra 'oniatarí:io' del pueblo indígena hurón, que significa 'lago de aguas brillantes'. La provincia de Ontario, establecida en 1867, tomó su nombre de este lago.

Trump aseguró que su decisión no busca enviar un mensaje geopolítico, pero afirmó que 'Canadá nos ha estado estafando desde hace mucho tiempo' en términos comerciales y militares. 'Querían que se les tratara como a un estado y no son un estado', manifestó el presidente. 'Amamos a la gente de Canadá', añadió, aunque expresó que no confía en sus representantes.

La medida recuerda una decisión similar el año pasado, cuando Trump cambió el nombre del golfo de México a 'golfo de Estados Unidos'. Al firmar la orden, Trump utilizó un marcador para escribir su nombre y levantó el documento para las cámaras, indicando que se habían cumplido todos los trámites necesarios y que la acción era oficial y efectiva de inmediato. No obstante, según el procedimiento, los cambios deben realizarse en un plazo de 30 días.

Trump sugirió que su impulso por cambiar los nombres de cuerpos de agua podría no haber terminado, afirmando: 'Ahora tenemos un golfo y un lago. Tal vez tengamos que cambiar el nombre del Atlántico y/o del Pacífico'.

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El periodista de The Associated Press, Rob Gillies, contribuyó a este despacho desde Toronto.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.