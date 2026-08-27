Mariana Bray relata un intento de robo frente a su casa en Quilmes y pide más seguridad

Buenos Aires, 27 agosto (NA) -- La periodista Mariana Bray se convirtió en víctima de un intento de robo este lunes por la tarde, al llegar a su hogar en el centro de Quilmes, según sus propias declaraciones en un programa de televisión.

El suceso tuvo lugar alrededor de las 15:30, justo una hora antes de que tuviera que salir nuevamente para buscar a su hija. En ese momento, la panelista fue abordada por dos motochorros que la habían observado previamente cuando descendía de su camioneta estacionada en la puerta de su vivienda.

De acuerdo a información de la Agencia Noticias Argentinas, uno de los delincuentes intentó acercarse a ella de pie, mientras el otro aguardaba sobre una moto. La periodista relató en su ciclo de streaming que logró percibir a tiempo la presencia de uno de los asaltantes gracias al reflejo en el espejo lateral de su vehículo. Ante esta situación, salió corriendo y gritando pidiendo ayuda.

Finalmente, los delincuentes se dieron a la fuga sin lograr concretar el robo. El incidente fue captado por las cámaras de seguridad instaladas en la zona. Bray comentó que los asaltantes no la reconocían por su trabajo en televisión, sino que se trataba de un robo habitual.

"No creo que les haya dado tiempo de reconocerme, para ellos debe ser lo mismo", expresó. La periodista reflexionó sobre la gravedad de la situación, afirmando que "cuando no se valora la vida, ni la propia ni la de los demás, se corre un gran riesgo".

Además, resaltó que a menudo quienes trabajan arduamente para salir adelante no pueden entender la mentalidad de quienes eligen delinquir: "Esta gente trabaja de esto, no se le ocurre laburar de otra cosa", expresó.

Por último, Bray lamentó haber tenido que vivir esta experiencia y cuestionó la normalidad de tales situaciones en la vida cotidiana, afirmando: "Es injusto vivir así, es muy injusto, es altamente injusto. La verdad es que a veces pienso que no sé dónde está la solución".