Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este jueves 27 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Córdoba indican un cielo con nubes cubiertas, con una temperatura de 12°. La sensación térmica es de 12°, con una humedad del 90%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 8 m/s desde el sur.

El clima hoy jueves 27 de agosto

Para este jueves 27 de agosto, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 17°. Las condiciones de viento serán moderadas, con ráfagas que alcanzarán los 8 m/s. La humedad se mantendrá alta, en torno al 90%, lo que podría generar una sensación de frescura durante el día. No se prevén lluvias, pero el cielo permanecerá mayormente nublado.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, el pronóstico indica lo siguiente: el viernes 28 de agosto, se espera una mínima de 10° y una máxima de 22°, con cielo despejado. El sábado 29 de agosto, la mínima será de 10° y la máxima de 20°, con cielo nublado. El domingo 30 de agosto, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 21°, con nubes dispersas. El lunes 31 de agosto, la mínima será de 11° y la máxima de 23°, con cielo despejado. Finalmente, el martes 1 de septiembre, se espera una mínima de 11° y una máxima de 19°, con cielo despejado.