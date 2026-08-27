Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este jueves 27 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Mendoza indican un cielo cubierto con nubes. La temperatura actual es de 13°, con una sensación térmica de 13°. La humedad se encuentra en un 59%, lo que genera un ambiente fresco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla desde el sur a una velocidad de 5 m/s, contribuyendo a la sensación de frescura. La presión atmosférica es de 1009 hPa.

El clima hoy jueves 27 de agosto

Para este jueves 27 de agosto, se prevé una temperatura mínima de 12° y una máxima de 14°. El cielo permanecerá mayormente nublado, con vientos que alcanzarán los 5 m/s. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más baja. No se esperan precipitaciones durante el día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse debido a las bajas temperaturas.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días en Mendoza es el siguiente: el viernes 28 de agosto se espera una mínima de 10° y una máxima de 18°, con lluvias ligeras. El sábado 29, las temperaturas oscilarán entre 10° y 19°, con algunas nubes. El domingo 30, se prevé una mínima de 12° y una máxima de 18°, con cielo parcialmente nublado. El lunes 31, las temperaturas serán de 11° a 20°, con cielo despejado. Finalmente, el martes 1 de septiembre, se anticipa una mínima de 9° y una máxima de 15°, con cielo claro.