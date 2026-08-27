Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este jueves 27 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Salta en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo se presenta con un clear sky, lo que permite disfrutar de un día soleado. La temperatura actual es de 26°, con una sensación térmica igual. La humedad se encuentra en un 36%, lo que proporciona un ambiente relativamente seco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 1 m/s desde el norte. La presión atmosférica es de 1000 hPa.

El clima hoy jueves 27 de agosto

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 31°. Las condiciones climáticas se mantendrán estables, sin probabilidades de lluvia. El viento será leve, contribuyendo a un ambiente agradable durante el día. La humedad, aunque moderada, no generará incomodidad.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el viernes 28 de agosto, se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 29°, con cielo despejado. El sábado 29 de agosto, las temperaturas descenderán, con una mínima de 6° y una máxima de 22°, y se prevén algunas nubes dispersas. El domingo 30 de agosto, la mínima será de 11° y la máxima de 21°, con cielo parcialmente nublado. El lunes 31 de agosto, se espera una mínima de 10° y una máxima de 22°, con pocas nubes. Finalmente, el martes 1 de septiembre, la mínima será de 12° y la máxima de 18°, con cielo cubierto.