Irán busca mantener su comercio ante las sanciones de Estados Unidos a otros países

BEIRUT — La economía de Irán, ya afectada por la alta inflación y años de sanciones, se dirige hacia una mayor inestabilidad debido a la presión de Estados Unidos para que otros países terminen sus relaciones comerciales con la República Islámica. Esta situación se agudiza tras la reciente decisión de Emiratos Árabes Unidos de suspender sus vínculos comerciales con Teherán, lo que marca un nuevo intento de la Casa Blanca por aislar al país hasta forzarlo a ceder.

Con un comercio exterior limitado a un pequeño grupo de naciones, Irán se encuentra ahora con menos opciones para sus transacciones económicas. El éxito de la estrategia estadounidense dependerá en gran medida de China, que es el principal comprador de petróleo iraní y su mayor socio comercial. En contraste, Rusia, que también enfrenta sanciones, probablemente no podrá brindar un apoyo significativo a Irán.

Las relaciones comerciales con países vecinos como Turquía, Pakistán e Irak son cruciales para Irán, ya que estos países tienen intereses en evitar sanciones secundarias. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, advirtió que aquellos que se alineen con Estados Unidos recibirán beneficios, mientras que quienes mantengan vínculos con Irán enfrentarán el aislamiento.

A pesar de las sanciones, Irán logró intercambiar bienes por un valor de 125.000 millones de dólares en 2024, aunque su comercio está concentrado en unos pocos socios. Emiratos Árabes Unidos, China y Turquía representan casi tres cuartas partes de sus importaciones, y los cuatro principales socios —China, Irak, Emiratos Árabes Unidos y Turquía— constituyen más de dos tercios de sus exportaciones no petroleras.

La importancia de Emiratos Árabes Unidos es crítica, no solo como fuente de importaciones, sino también como un canal financiero que facilita los pagos internacionales de Irán. Sin embargo, expertos como Alex Vatanka, del Middle East Institute, advierten que reemplazar a Emiratos no será un proceso inmediato.

China mantiene la mayoría de sus importaciones de petróleo iraní a través de redes comerciales que evitan las sanciones. Sin embargo, su creciente interés por el Golfo Pérsico la ha llevado a diversificar sus relaciones, lo que le otorga mayor margen para resistir la presión estadounidense. A pesar de esto, algunos analistas prevén que China no cooperará plenamente con las exigencias de Estados Unidos.

La influencia de Irán en Iraq también es significativa, ya que el país es un proveedor vital de importaciones para Iraq, que a su vez busca estrechar lazos económicos con Estados Unidos. La situación se complica aún más para Irán, ya que Omán, un mediador habitual entre Washington y Teherán, también enfrenta presiones por sus negociaciones con Irán.

El comercio bilateral entre Irán y Rusia ha comenzado a desarrollarse en medio de las sanciones, aunque la falta de recursos y la dependencia mutua en recursos naturales limitan la profundidad de esta relación. Expertos advierten que Rusia y Irán ya están formando un eje de cooperación para evadir sanciones, lo que podría incluir el contrabando de tecnología militar y otros bienes.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, quien ha sido el principal negociador de Irán en los últimos meses, busca fortalecer la cooperación en la región, mientras que el contexto de dominación del dólar estadounidense en el comercio internacional limita las opciones de Irán y de sus vecinos.