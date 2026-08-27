México: incautaron 135 animales exóticos en operativos contra bandas criminales

FOTO: Incautaron 135 animales exóticos en operativos contra bandas criminales en México. (Foto: Milenio)

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Las autoridades mexicanas incautaron 135 animales exóticos durante una serie de allanamientos realizados en el estado de Tamaulipas, en el marco de una investigación contra grupos vinculados con el comercio ilegal de combustibles.

Los operativos estuvieron a cargo de integrantes de la Secretaría de Marina, quienes localizaron varios zoológicos privados en inmuebles presuntamente relacionados con organizaciones criminales.

Entre los ejemplares encontrados había tigres de Bengala, jaguares, linces, monos araña, hienas, leones africanos, bisontes y camellos.

Según la información oficial, 35 de los animales pertenecen a especies en peligro de extinción. Las autoridades deberán determinar ahora su estado de salud y definir los lugares adecuados para su resguardo.

Durante los allanamientos también se secuestraron armas y drogas, aunque por el momento no se brindaron precisiones sobre las cantidades halladas ni sobre posibles detenciones.

La investigación continuará para establecer cómo fueron adquiridos los animales, de qué manera ingresaron a México y si su tenencia estaba vinculada con redes de tráfico ilegal de fauna.

Informe de Bárbara Anderson, corresponsal de Cadena 3 en México.