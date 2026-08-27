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México: incautaron 135 animales exóticos en operativos contra bandas criminales

Según la información oficial, 35 de los animales pertenecen a especies en peligro de extinción. Las autoridades deberán determinar ahora su estado de salud y definir los lugares adecuados para su resguardo.

27/08/2026 | 13:56Redacción Cadena 3

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Incautaron 135 animales exóticos en operativos contra bandas criminales en México. (Foto: Milenio)

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Las autoridades mexicanas incautaron 135 animales exóticos durante una serie de allanamientos realizados en el estado de Tamaulipas, en el marco de una investigación contra grupos vinculados con el comercio ilegal de combustibles.

Los operativos estuvieron a cargo de integrantes de la Secretaría de Marina, quienes localizaron varios zoológicos privados en inmuebles presuntamente relacionados con organizaciones criminales.

Entre los ejemplares encontrados había tigres de Bengala, jaguares, linces, monos araña, hienas, leones africanos, bisontes y camellos.

Según la información oficial, 35 de los animales pertenecen a especies en peligro de extinción. Las autoridades deberán determinar ahora su estado de salud y definir los lugares adecuados para su resguardo.

Durante los allanamientos también se secuestraron armas y drogas, aunque por el momento no se brindaron precisiones sobre las cantidades halladas ni sobre posibles detenciones.

La investigación continuará para establecer cómo fueron adquiridos los animales, de qué manera ingresaron a México y si su tenencia estaba vinculada con redes de tráfico ilegal de fauna.

Informe de Bárbara Anderson, corresponsal de Cadena 3 en México.

Lectura rápida

¿Qué se incautó en Tamaulipas? Se incautaron 135 animales exóticos durante allanamientos.

¿Quién llevó a cabo los operativos? Los operativos estuvieron a cargo de la Secretaría de Marina.

¿Cuándo ocurrieron los allanamientos? Los allanamientos se realizaron recientemente, aunque no se especifica la fecha exacta.

¿Dónde se encontraron los animales? Los animales fueron encontrados en zoológicos privados en el estado de Tamaulipas.

¿Por qué se realizó la investigación? La investigación se realizó por vínculos con el comercio ilegal de combustibles y tráfico de fauna.

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