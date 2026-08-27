Un año después del tiroteo en Minneapolis, se revelan documentos sobre la tragedia

MINNEAPOLIS — Los documentos divulgados un año después del tiroteo en una iglesia y escuela católica de Minneapolis presentan un relato minucioso de la rápida y amplia respuesta de los cuerpos de seguridad, que arribaron al lugar en minutos para ayudar a los estudiantes heridos.

Sin embargo, las casi 1.500 fotografías y las cientos de páginas que recogen entrevistas con testigos, pruebas y relatos de los agentes no aclaran el motivo por el que Robin Westman, de 23 años, llevó a cabo el ataque el 27 de agosto de 2025, en el que perdieron la vida Fletcher Merkel, de 8 años, y Harper Moyski, de 10 años, además de dejar al menos 21 heridos antes de que Westman se quitara la vida.

Detalles de la intervención policial

Los documentos publicados esta semana por las autoridades municipales, en respuesta a una solicitud de registros, revelan que decenas de agentes de Minneapolis y otras agencias estatales y federales llegaron rápidamente al lugar. Según los registros, el primer agente llegó aproximadamente tres minutos y medio después del primer aviso sobre un posible tiroteo.

Para entonces, Westman, armado con un rifle, una escopeta, una pistola, cuchillos y bombas de humo, ya había sufrido una herida de bala autoinfligida.

Los documentos también describen una escena del crimen devastada, llena de impactos de bala y casquillos esparcidos alrededor de la iglesia y el patio de juegos, así como en las paredes y canalones de las casas cercanas.

Los primeros agentes que ingresaron al santuario encontraron víctimas tendidas sobre los bancos, grandes cantidades de sangre, vidrios rotos y el olor a pólvora en el aire. Un informe de un agente indicó que no había revisado el video de su cámara corporal y que no planeaba hacerlo.

Los agentes atendieron a tantas víctimas como pudieron, aplicando presión sobre las heridas y colocando un torniquete a una mujer que había sido herida en el estacionamiento. El agente la acompañó al hospital, donde el personal médico indicó que probablemente le salvó la vida.

Sobrevivientes y sus relatos

Muchos sobrevivientes relataron que estaban en misa cuando comenzaron a oír disparos y las ventanas estallaron. Algunos se agacharon debajo de los bancos o siguieron a adultos para esconderse en otras áreas de la iglesia. Maestras de preescolar intentaron mantener a los niños tranquilos y seguros.

Los documentos también reflejan la angustia de los padres que buscaban a sus hijos y cónyuges, entre ellos una mujer que describió cómo su esposo se había escondido con su hijo cerca de una máquina de hielo en el sótano de la iglesia.

Escasas pistas sobre el motivo del ataque

En general, los registros —que incluyen listas de pruebas, armas y otros objetos incautados— recopilan información que ya había sido divulgada. Sin embargo, se aportaron algunos detalles nuevos sobre el comportamiento de Westman antes del ataque. Se había descrito como "lleno de odio" y parecía admirar a otros tiradores, escribiendo sus nombres en sus armas y municiones, junto a declaraciones contra religiones y etnias.

Una orden de registro reveló que el vehículo de Westman tenía una cámara en el tablero. Los agentes notaron que el video grabado mostraba a Westman visiblemente agitado después de una visita familiar, y en ocasiones sollozando antes de pasar por la iglesia la noche anterior al ataque.

Los registros también incluyen entrevistas policiales con familiares y amigos de Westman, quienes lo describieron como solitario y propenso a la depresión, aunque muchos no habían hablado públicamente sobre el tiroteo ni sobre él antes. A pesar de que algunos mencionaron que había expresado ideas suicidas en el pasado, no vieron señales de que pudiera hacer daño a otros.

Los funcionarios municipales han indicado que podrían publicarse más documentos y videos en las próximas semanas, aunque muchos de los registros ya difundidos han sido censurados para proteger la privacidad de las víctimas. No se han publicado imágenes del interior de la iglesia.