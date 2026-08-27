El PSG, vigente campeón, enfrentará a Manchester City y Barcelona en la Champions League

FOTO: El bicampeón Paris Saint-Germain se las verá contra Man City y Barcelona en la Champions League

MÓNACO (AP) — El Paris Saint-Germain, actual bicampeón de la Champions League, se enfrentará al Manchester City y viajará a Barcelona en la próxima edición de la máxima competición europea. El sorteo de la fase de grupos se llevó a cabo el jueves, donde 36 equipos fueron asignados a sus respectivos grupos.

En sus últimas tres visitas al estadio del Barça, el PSG ha logrado victorias, incluida una reciente por 2-1 en la fase de grupos del año pasado, desde que sufrió una aplastante derrota 6-1 en marzo de 2017.

Los dirigidos por Luis Enrique se preparan para reencontrarse con el Aston Villa, luego de haberse enfrentado en la Supercopa, y también visitarán al debutante italiano Como, que es dirigido por Cesc Fàbregas. Este calendario abarcará ocho partidos que iniciarán dentro de dos semanas.

Por su parte, el Real Madrid recibirá al Inter de Milán y hará dos visitas a Londres, donde se medirá ante Arsenal y Shakhtar Donetsk. El club ucraniano jugará sus partidos como local en Stamford Bridge, donde el entrenador José Mourinho tuvo una etapa muy exitosa.

El Barça también se verá las caras con dos clubes ingleses: el Manchester City y el Aston Villa, además de enfrentarse al Como. Además, tendrán un largo viaje a Azerbaiyán para medirse ante el debutante Sabah en Bakú.

El Arsenal, que fue eliminado por el PSG en la pasada edición en penales, recibirá al Madrid, Borussia Dortmund y Sabah, y también visitará al Bayern Múnich.

El Bayern enfrentará al Manchester United y a dos rivales noruegos: el Bodø/Glimt y Viking. Además, viajará al Atlético de Madrid, cuyo estadio Metropolitano será la sede de la final en mayo próximo.

Por su parte, el Liverpool viajará a Inter de Milán y Fenerbahce, mientras que el Atlético también jugará contra los equipos noruegos y es uno de los cuatro clubes que tendrán que jugar en el Círculo Polar Ártico en Bodø/Glimt.

El Dortmund, Lille y el debutante austriaco LASK también deberán hacer el mismo viaje, y uno de los equipos deberá hacerlo en enero.

Sabah también enfrentará al Dortmund, Napoli y Slavia Praga. Los aficionados tendrán que realizar largos viajes desde Azerbaiyán a Inglaterra para jugar contra el Arsenal y el Manchester United.

Como también tendrá un segundo viaje a España, para jugar contra el Betis de Manuel Pellegrini, además de recibir al PSG y al Manchester United en su estadio, ubicado a orillas del lago.

Cuatro debutantes en la Champions League

En esta edición de la Champions League, cuatro equipos debutarán: Como, LASK, Viking y el campeón azerbaiyano Sabah, que fue fundado en 2017.

El entrenador del Sabah, Valdas Dambrauskas, ha ganado notoriedad por su inusual historia en el fútbol, utilizando las ganancias de un programa de concursos para financiar su formación como entrenador en Inglaterra.

Una novedad para esta temporada es la participación de un entrenador africano en la fase principal: Yaya Touré, exjugador del Manchester City y Barcelona, ha llevado al campeón eslovaco Slovan Bratislava a la competición. El Slovan recibirá al PSG y se enfrentará al Inter de Milán.

Detalles del sorteo de la Champions League

El software de sorteo de la UEFA asignó ocho rivales a cada equipo, con cuatro partidos en casa y cuatro fuera. La condición de cabeza de serie se definió a partir de los resultados europeos de los últimos cinco años, y los equipos no pueden enfrentarse entre sí si son del mismo país.

La primera jornada se llevará a cabo del 8 al 10 de septiembre, y las primeras seis jornadas se jugarán hasta diciembre. La fase de liga se reanudará en enero, culminando el 27 de enero.

Los ocho mejores equipos de la clasificación final avanzarán directamente a los octavos de final en marzo, mientras que los equipos del noveno al 24to puesto entrarán en los playoffs de eliminación directa en febrero para decidir los otros ocho equipos en los octavos de final. Los equipos del 25 al 36 quedarán eliminados.

Los 36 equipos compartirán un premio total de aproximadamente 2.500 millones de euros (2.900 millones de dólares).