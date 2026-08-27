Estados Unidos enfrenta una preocupante escasez de misiles Patriot en Europa, advierten funcionarios

WASHINGTON — La escasez de misiles interceptores en Europa se ha vuelto alarmante, con funcionarios de defensa de Estados Unidos y la OTAN advirtiendo sobre una "aguda escasez" de misiles Patriot, cruciales para contrarrestar amenazas de misiles balísticos rusos. Esta situación ha suscitado serias preocupaciones acerca de la vulnerabilidad de las naciones aliadas ante posibles agresiones, especialmente en el contexto de la guerra en Irán.

Un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, expresó que la mayor preocupación radica en la falta de misiles Patriot, los cuales son esenciales para interceptar misiles balísticos de alta velocidad lanzados por Rusia. Un representante de la OTAN corroboró la disminución de inventarios de estos misiles entre las fuerzas estadounidenses y aliadas en Europa.

El mismo funcionario destacó que, en caso de un ataque con misiles balísticos rusos a instalaciones clave, como cuarteles militares o plantas de energía, la OTAN podría enfrentar una situación similar a la de Ucrania, sufriendo impactos continuos y severos.

En Europa, el ejército estadounidense ha reconocido que no posee suficientes misiles Patriot para repeler un ataque sostenido, lo que limita su capacidad de defensa ante una agresión puntual. Esta escasez es un reflejo de las consecuencias de la decisión del expresidente Donald Trump de iniciar un conflicto con Irán, que ha desviado recursos significativos hacia el Medio Oriente, donde se han utilizado numerosos interceptores para contrarrestar las amenazas iraníes.

Aunque no se prevé un ataque inminente de Rusia, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a Moscú para advertir sobre las repercusiones de una posible ofensiva, un movimiento que el presidente Trump consideró "semirrutinario".

Por su parte, funcionarios de la OTAN han señalado que Rusia podría estar en condiciones de atacar a países aliados hacia el año 2030, aunque la guerra en Ucrania podría complicar cualquier acción militar debido a las limitaciones logísticas que enfrenta Moscú.

La situación de escasez de misiles Patriot es más crítica en Ucrania, que ha solicitado asistencia en defensa aérea y ha visto cómo las transferencias previas de Estados Unidos han reducido aún más los suministros disponibles. Los expertos han subrayado que solo los misiles Patriot son capaces de interceptar los avanzados misiles balísticos rusos que logran eludir las defensas ucranianas.

Desde el inicio del conflicto, Estados Unidos ha proporcionado cientos de misiles Patriot a Ucrania, pero la guerra con Irán ha sido un factor determinante que ha afectado la disponibilidad de estos recursos. Ed Arnold, investigador del Royal United Services Institute, ha señalado que las reservas se han visto comprometidas de manera rápida y significativa.

Además de los Patriots, se ha informado sobre una escasez crítica del Army Tactical Missile System (ATACMS), lo que agrava la situación general de municiones en Europa. Aunque algunos ejércitos europeos cuentan con misiles ofensivos propios, la carencia de defensas aéreas sigue siendo un problema acuciante.

El coronel del Ejército de Estados Unidos, Martin O'Donnell, portavoz militar sénior de la OTAN, ha rechazado las afirmaciones de escasez, asegurando que hay suficientes municiones para defenderse y apoyar a Ucrania. Sin embargo, el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, también ha declarado que las afirmaciones sobre la falta de municiones son falsas y que el país tiene la capacidad de actuar cuando sea necesario.

La falta de misiles Patriot en Europa ha llevado a la búsqueda de alternativas, como el sistema de defensa aérea SAMP/T NG de Francia e Italia, aunque aún no ha sido probado en combate. Mientras tanto, la producción de misiles Patriot está programada para aumentar en los próximos años, con una nueva planta en Alemania que comenzará a operar pronto.

A pesar de estos esfuerzos, algunos países aliados, como Alemania, se encuentran en una situación complicada al haber adquirido sistemas Patriot sin contar con la munición necesaria para operarlos, lo que pone en evidencia las limitaciones en la cadena de suministro de defensa.

La escasez de misiles Patriot resalta no solo las dificultades logísticas actuales de Estados Unidos y sus aliados, sino también las complejidades de la situación geopolítica en Europa, donde la amenaza rusa sigue presente.