FOTO: Elevan a juicio a productor de moda por abuso sexual de seis mujeres en Buenos Aires

Buenos Aires, 27 agosto (NA) -- La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires solicitó la elevación a juicio contra un presunto productor de moda acusado por el abuso sexual de seis mujeres cometido entre diciembre de 2024 y enero de 2026.

El implicado se encuentra imputado por el delito de abuso sexual simple en seis oportunidades, cuya pena en expectativa oscila entre los seis meses y los cuatro años de prisión, según informó el sitio Fiscales.

El fiscal Lucio Herrera sostuvo que el hombre contactaba a las damnificadas para que concurrieran a tres domicilios de los barrios porteños de San Nicolás, Retiro y Caballito "bajo la apariencia de una actividad vinculada al modelaje (...) con el pretexto de tomar sus medidas para incorporarlas a la productora 'Artemoda'".

El sindicado les pedía a las mujeres que se quedaran en ropa interior, momento en el que les habría efectuado manoseos en los glúteos, los senos y partes genitales sin el consentimiento de ellas, al tiempo que les tomó fotografías.

La anuencia de las víctimas "se encontraba limitada a una práctica que les había sido presentada como necesaria para acceder a una actividad laboral en el rubro de la moda y no comprendía los tocamientos de contenido sexual posteriormente ejecutados por el imputado", subrayó el fiscal en su requerimiento de elevación ante el juez Javier Sánchez Sarmiento, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 48.

El primer hecho tuvo lugar el 7 de diciembre de 2024, en un departamento de la calle Felipe Vallese al 800, mientras que el segundo aconteció el 4 de octubre de 2025, en una vivienda de Tucumán al 1500.

Los otros cuatro episodios ocurrieron a mediados de noviembre, el 10 y 23 de diciembre del año pasado y el 19 de enero último, en el interior de un espacio que el señalado alquilaba en un edificio de la avenida Santa Fe al 1179.

Además, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) proporcionó información a la Justicia respecto de que la firma "Artemoda" no se encuentra formalmente inscripta, a la vez que el supuesto agresor "no estaba registrado como productor, diseñador ni agente vinculado con el ámbito de la moda, sino como taxista", dato constatado por la aplicación de viajes Didi.

El juez convalidó el pedido y el debate se llevará a cabo ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 13 de la Capital Federal, integrado por los jueces Adolfo Calvete, Enrique Gamboa y Diego Leif Guardia.

El 22 de noviembre de 2017, el implicado había sido condenado a tres años de prisión en suspenso como autor del delito de abuso sexual reiterado en dos oportunidades.