De golfista a supervisor de canchas del Mundial: la historia de Pablo Peirano

Pablo Peirano soñaba con vivir del golf profesional, pero las dificultades para sostenerse económicamente dentro del deporte lo llevaron a explorar otro camino. Sin abandonar su vínculo con las canchas, comenzó a trabajar en el mantenimiento del césped y construyó una trayectoria que en 2026 lo llevó a integrar el equipo de FIFA Pitch Management durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El fundador y director de Greenkeeper Argentina contó a Cadena 3 que actualmente su empresa realiza trabajos de construcción, mantenimiento y otros servicios para campos deportivos, con una especialización en canchas de fútbol profesional.

Su recorrido comenzó a mediados de la década de 1990, cuando todavía intentaba desarrollar una carrera como golfista.

"Pude ser profesional durante un tiempo, pero la realidad de un deportista de élite es muy difícil. A mí no me daba la nafta para ganarme la vida de esa manera", reconoció.

Después de competir, Peirano dio clases de golf y buscó otras alternativas laborales. Así encontró oportunidades como greenkeeper en clubes que no contaban con los recursos necesarios para contratar ingenieros agrónomos.

Durante varios años trabajó en dos instituciones de la zona de La Plata y, paralelamente, comenzó a realizar tareas de jardinería en viviendas particulares. Para profesionalizar esa actividad, decidió estudiar paisajismo. "Empecé a crecer como paisajista, pero siempre la pasión por el césped fue más fuerte", explicó.

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FOTO: Pablo Peirano, fundador de Greenkeeper.

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• El salto al fútbol profesional

Luego de sumar experiencia en campos de fútbol amateur, en 2008 asumió el mantenimiento del Estadio Único de La Plata. Para encarar el desafío convocó como asesor a Daniel Expósito, quien había sido profesor suyo y trabajaba vinculado a San Lorenzo.

La experiencia coincidió con la campaña de Estudiantes de La Plata en la Copa Libertadores de 2009, torneo que el equipo terminó conquistando. Por entonces, el estadio todavía no estaba techado y su campo de juego era fijo.

Peirano continuó posteriormente con instalaciones de sistemas de riego y, en 2012, fue contratado por Independiente como responsable de sus campos de juego y centros de entrenamiento. Permaneció seis años en el club.

También asesoró los planes de mantenimiento de Atlético Tucumán y San Martín de Tucumán. Mientras tanto, comenzó a comprar maquinaria propia, lo que le permitió ampliar los servicios de Greenkeeper y reducir su dependencia de otras empresas contratistas.

La firma participó además en el mantenimiento de canchas utilizadas durante la Copa América 2011 y el Mundial Sub 17 de Chile 2015. En este último torneo, Peirano quedó a cargo de las sedes de Concepción y Chillán.

"Habían visto mi trabajo en Independiente y me convocaron. Quedé con muy buenas relaciones y mi trabajo fue muy bueno", señaló.

En 2024 volvió a trabajar en una competencia internacional como responsable del campo de juego de la sede de Las Vegas durante la Copa América.

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• La llegada al Mundial 2026

Los vínculos profesionales construidos durante más de una década fueron determinantes para que Peirano se incorporara al equipo encargado de los campos de entrenamiento del Mundial 2026.

La convocatoria llegó por medio de un profesional con quien había trabajado en Chile y que posteriormente se convirtió en responsable de las canchas mundialistas en México.

"Me dijo: 'Pablo, necesito ayuda para los centros de entrenamiento. Te conozco hace más de 10 años, sé cómo trabajás y quiero que vengas a mi equipo'", recordó.

Antes de aceptar, conversó con River, club al que asesora desde 2019, y con otras instituciones en las que trabaja, como Gimnasia y Racing. Según relató, recibió el respaldo necesario para afrontar una experiencia que se extendió durante tres meses.

Peirano llegó antes que varias delegaciones para acompañar la implantación del césped en canchas construidas o acondicionadas especialmente para el torneo. Supervisó el campo utilizado por Uruguay en Mayakoba, el destinado a Sudáfrica en Pachuca y el asignado a Irán en Tijuana.

En este último caso, explicó que la designación se produjo a último momento y obligó al equipo a preparar la cancha "en tiempo récord".

Al repasar su recorrido, Peirano sostuvo que la especialización, la formación y la constancia fueron fundamentales para transformar una pasión deportiva en un proyecto empresarial.

"Si uno tiene pasión por lo que hace, todo es posible. Animo a quienes tienen dudas a mantener el norte y seguir adelante, porque esto se saca adelante con pasión", concluyó.

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Entrevista de Guillermo López.