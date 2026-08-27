Vitolen: la empresa rafaelina que fabrica los lentes más complejos de la Argentina
La empresa familiar cumple 62 años, emplea a más de 260 personas y cuenta con 28 oficinas desde Jujuy hasta Ushuaia. Marcelo Lencioni contó su historia en diálogo con Cadena 3.
27/08/2026 | 14:57Redacción Cadena 3
FOTO: Marcelo Lencioni pasó de atender pacientes a conducir Vitolen.
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La Argentina Posible
Marcelo Lencioni pasó de atender pacientes a conducir Vitolen, el laboratorio de lentes oftálmicas líder de la Argentina. La firma rafaelina se especializa en trabajos de alta complejidad y aplica nuevas tecnologías para desarrollar sus productos.
"Somos los proveedores de las ópticas. Fabricamos los lentes, armamos también los anteojos si nuestros clientes nos lo piden y distribuimos a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina", explicó el socio gerente de la compañía en diálogo con Cadena 3.
Vitolen cumple este año 62 años de trayectoria. Tiene 28 oficinas distribuidas desde Jujuy hasta Ushuaia y genera más de 260 puestos de trabajo formales. Su producción se destina exclusivamente al mercado interno.
La historia de la empresa comenzó mucho antes. La familia Lencioni se radicó en Rafaela en 1900 y abrió una óptica que contaba con un pequeño taller artesanal para fabricar lentes. El comercio continúa funcionando y, según señaló el empresario, sería uno de los más antiguos del país.
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El salto industrial se produjo durante la década de 1960. Tras la muerte de su abuelo Vito, el padre de Lencioni decidió ampliar aquel taller y convertirlo progresivamente en una fábrica.
"Fuimos creciendo despacito, paso a paso. De dos o tres empleados llegamos a una organización con más de 260 puestos de trabajo formales a lo largo y a lo ancho del país", destacó.
Lencioni vinculó el desarrollo de la compañía con la cultura productiva de Rafaela, una ciudad en la que conviven la actividad agrícola, la ganadería y una fuerte presencia industrial.
"Es una cultura que se transmite de generación en generación. La prédica con el ejemplo creo que es parte del éxito que hoy tenemos", sostuvo.
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También consideró fundamental el intercambio entre empresarios de distintos sectores para compartir experiencias, acompañarse y fortalecer el agregado de valor en la Argentina.
Al ser consultado sobre el futuro del país, Lencioni aseguró que no tiene dudas de que "hay una Argentina posible" y reconoció el aporte de quienes acompañaron el crecimiento de Vitolen.
"Se logra con un 90% de transpiración y un 10% de inspiración. Son muy importantes el esfuerzo, la educación permanente y el cambio constante que uno debe hacer para superarse", concluyó.
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Lectura rápida
¿Quién es Marcelo Lencioni? Es el conductor de Vitolen, un laboratorio de lentes oftálmicas en Argentina.
¿Qué hace Vitolen? Es un laboratorio que fabrica lentes y anteojos, distribuyendo a ópticas en toda Argentina.
¿Cuántos años cumple Vitolen este año? Cumple 62 años de trayectoria.
¿Dónde se originó la familia Lencioni? La familia Lencioni se radicó en Rafaela en 1900.
¿Cuál es la clave del éxito según Lencioni? Un 90% de transpiración y un 10% de inspiración, además del esfuerzo y la educación continua.