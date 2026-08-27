En vivo

Viva la Radio

Geo y Alejandro

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy jueves 27 de agosto.

El sorteo número 18874 de la quiniela matutina se realizó el jueves 27 de agosto a las 15:00, con el número a la cabeza 4116, que se interpreta como A primera (Anillo). Conocé los resultados completos.

27/08/2026 | 15:00Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Quiniela de Córdoba

FOTO: Quiniela de Córdoba

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El sorteo número 18874 de la quiniela matutina se llevó a cabo el jueves 27 de agosto a las 15:00. El número a la cabeza fue 4116, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Anillo).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 4116
2° 4523
3° 3533
4° 3224
5° 4550
6° 3529
7° 6694
8° 1849
9° 0946
10° 8982
11° 8177
12° 4499
13° 6340
14° 3094
15° 5438
16° 4414
17° 4751
18° 9018
19° 0602
20° 5018

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18874 de la quiniela matutina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 27 de agosto a las 15:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 4116, interpretado como A primera (Anillo).

¿Cuáles son los primeros cinco números?
1° 4116, 2° 4523, 3° 3533, 4° 3224, 5° 4550.

¿Dónde se pueden ver los resultados?
Los resultados se publican en medios de comunicación como Cadena 3.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf