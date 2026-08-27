Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy jueves 27 de agosto.
El sorteo número 18874 de la quiniela matutina se realizó el jueves 27 de agosto a las 15:00, con el número a la cabeza 4116, que se interpreta como A primera (Anillo). Conocé los resultados completos.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 18874 de la quiniela matutina se llevó a cabo el jueves 27 de agosto a las 15:00. El número a la cabeza fue 4116, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Anillo).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 4116
2° 4523
3° 3533
4° 3224
5° 4550
6° 3529
7° 6694
8° 1849
9° 0946
10° 8982
11° 8177
12° 4499
13° 6340
14° 3094
15° 5438
16° 4414
17° 4751
18° 9018
19° 0602
20° 5018
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18874 de la quiniela matutina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 27 de agosto a las 15:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 4116, interpretado como A primera (Anillo).
¿Cuáles son los primeros cinco números?
1° 4116, 2° 4523, 3° 3533, 4° 3224, 5° 4550.
¿Dónde se pueden ver los resultados?
Los resultados se publican en medios de comunicación como Cadena 3.