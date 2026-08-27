Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy jueves 27 de agosto.

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El sorteo número 18874 de la quiniela matutina se llevó a cabo el jueves 27 de agosto a las 15:00. El número a la cabeza fue 4116, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Anillo).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 4116

2° 4523

3° 3533

4° 3224

5° 4550

6° 3529

7° 6694

8° 1849

9° 0946

10° 8982

11° 8177

12° 4499

13° 6340

14° 3094

15° 5438

16° 4414

17° 4751

18° 9018

19° 0602

20° 5018