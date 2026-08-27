Claudio Tapia se pronunció ante la FIFA: "Defendemos a nuestros futbolistas con firmeza"

Buenos Aires, 27 de agosto (NA) -- En un pronunciamiento significativo, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, se manifestó este jueves tras la aceptación por parte de la FIFA de uno de los reclamos que había presentado la AFA en relación con las sanciones impuestas tras la final del Mundial 2026 contra España.

El dirigente destacó: "Desde la AFA trabajamos con responsabilidad y firmeza en defensa de nuestros derechos y de nuestros futbolistas y oficiales", refiriéndose a una resolución que representa un alivio considerable para la Selección Argentina.

El mensaje de Tapia fue intencionado, buscando enfatizar que la entidad no se limitó a realizar protestas públicas tras conocer las sanciones, sino que ha comenzado a utilizar las herramientas reglamentarias a su disposición para mitigar sus efectos. La primera presentación logró que las suspensiones se computen tanto en partidos oficiales como en amistosos internacionales de "clase A", dependiendo de cuál se dispute primero.

Esta decisión modifica significativamente el panorama para Lionel Scaloni, ya que jugadores como Leandro Paredes no tendrán que esperar diez encuentros oficiales para cumplir sus diez fechas de sanción, ni Nahuel Molina siete partidos oficiales para completar las suyas. Cada amistoso de clase A que dispute la Selección permitirá descontar tiempo de las respectivas sanciones.

Asimismo, esto aplica también a Thiago Almada, quien recibió una fecha de suspensión, y a Roberto Ayala, miembro del cuerpo técnico argentino sancionado por tres encuentros. Así, la AFA podrá aprovechar las próximas ventanas internacionales y organizar amistosos que faciliten el cumplimiento de los castigos, lo cual es especialmente relevante en el caso de Paredes y Molina, dada la severidad de sus sanciones.

No obstante, esta aprobación no implica que la FIFA haya reducido las sanciones, ni que la AFA haya desistido de cuestionarlas. Se trata de una modificación sobre cómo se cumplirán, mientras sigue abierta la discusión sobre la cantidad de fechas, las multas económicas y las sanciones institucionales aplicadas tras la final.

Este aspecto subraya la contundencia del mensaje de Tapia, quien considera que los castigos fueron excesivos y busca continuar la batalla jurídica. La AFA ahora espera recibir los fundamentos completos de las resoluciones disciplinarias para presentar formalmente sus recursos ante la Comisión de Apelaciones de la FIFA.

En caso de no obtener una respuesta favorable, la AFA ha manifestado que está dispuesta a llevar el conflicto ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), que actúa como última instancia en este tipo de controversias internacionales. Por ello, la resolución de este jueves debe verse como una primera concesión positiva dentro de un proceso que aún está lejos de finalizar.

Las sanciones impuestas incluyen a Paredes, quien recibió diez partidos de suspensión y una multa de 90 mil dólares; Molina, con siete encuentros y la misma multa; Almada, con una fecha y 30 mil dólares; y Ayala, con tres partidos de suspensión y 30 mil dólares de multa. La AFA también fue sancionada con una multa total de 321 mil dólares y restricciones de público para los partidos de la Selección como local, en el marco del expediente por diversos incidentes ocurridos durante el Mundial.

Por esto, Tapia eligió presentar públicamente esta resolución como parte de la estrategia adoptada desde Viamonte. Aunque la FIFA no ha revocado los castigos, sí ha aceptado una condición que podría disminuir notablemente su impacto deportivo, especialmente si Argentina puede completar varias fechas con amistosos antes de regresar a compromisos oficiales decisivos.